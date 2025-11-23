Vprašanje analitikov za koalicijo: Kam je izginila podpora?

Večina javnomnenjskih anket zadnjih tednov je sicer nakazovala drugačen izid na referendumu o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, vendar so vsi analitiki opozarjali, da se raziskave delajo na reprezentativnih vzorcih prebivalstva, ki pa niso v enaki meri motivirani za oddajo glasu. Zakaj in kakšne bodo posledice komentirata analitika ...

Miro Haček, politolog: Izidi tokratnega referenduma se na strani proti zdijo precej podobni referendumu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke umetnikov, ki je maja prav tako nekoliko nepričakovano prinesel uspeh pobudnikom, čeprav je bila tokratna tema precej manj črno-bela kot prejšnja, pri njej pa so se predvsem v SDS opazno manj angažirali. Stranke vladne koalicije so se tokrat na polno angažirale neposredno in posredno prek medijskega in javnomnenjskega konglomerata, ki ga obvladujejo, a niti to ni pomagalo, kar je za koalicijo lahko skrb vzbujajoče. Volilna udeležba je presegla 40 odstotkov, kar je številka, za katero so mnogi verjeli, da je pobudnikom referenduma nedosegljiva. Vprašanje za koalicijo je, kam je izginila podpora z volitev leta 2022 in ali so ti glasovi trajno izgubljeni, vprašanje za opozicijo pa, ali so na parlamentarnih volitvah sposobni preseči teh 350.000 glasov in več, ker bo za zmago to vsekakor potrebno.

Janja Božič Marolt, inštitut Mediana: Le pet dni pred referendumom se je v naši javnomnenjski raziskavi za Delo izkazala za kar štiri odstotne točke višja volilna udeležba kot pred tednom dni v raziskavi za TV Slovenija, za celih deset odstotnih točk pa se je znižal delež podpornikov zakona. Izmerjena udeležba nasprotnikov zakona se je v samo enem tednu zvišala za 25 indeksnih točk. V primerjavi izidov obeh raziskav smo opazili precej nenavaden pojav. Ponavadi se je do zdaj pred referendumi delež neopredeljenih zniževal. Sicer ne značilno, pa vendarle, približno od tretjine pa tja do četrtine se jih je tik pred volilno nedeljo izrekalo za neopredeljene oziroma se niso mogli odločiti. Pred tokratnim referendumom pa se je delež neopredeljenih z dobre desetine povzpel na petino. Možno je, da je volilno telo referendumsko vprašanje prevedlo z intimnega na predvsem politično in se odločalo za ali proti vladi.