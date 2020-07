»Vprašanje, če bomo čez 20 let sploh uživali slovensko vino«

Ljubljana – V Grajski vinoteki Strelec so se zbrali slovenski člani Evropskega reda vitezov vina. Najvišji med enakimi, prokonzul Tomislav Kovačič, je dvignil svoj kozarec in spregovoril: »Zakaj smo se tukaj zbrali? Ker so razmere takšne, da moramo tudi vitezi povzdigniti svoj glas! Vprašanje namreč je, ali bomo čez 20 ali 30 let sploh še lahko uživali slovensko vino?«To je povsem realno vprašanje, je poudaril prokonzul Kovačič. »Če se bodo trendi v opuščanju vinogradniških površin tako hitro nadaljevali, se bo to res zgodilo. Glede na razmere v razviti in razvijajoči se Evropi, kjer evropska komisija številnim ...