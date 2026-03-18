Vprašanje, ki združuje SDS in Svobodo ter Logarja in Levico

Odgovori na predvolilni vprašalnik, ki smo ga pripravili v medijski hiši Delo o ključnih političnih, gospodarskih in družbenih vprašanjih, kažejo, da pri nekaterih temah med strankami obstaja skoraj popoln konsenz, pri drugih pa se politični prostor jasno razdeli na dva tabora.

Eno izmed vprašanj, kjer je prišlo do presenetljive delitve med strankami in velikega konsenza med volivci (anketiranci) je bilo vprašanje o glasovanju po pošti. S trditvijo »omogočiti bi morali širšo uporabo glasovanja po pošti, tudi za volivce v Sloveniji«, se je, nekoliko nepričakovano, strinjalo kar 68 odstotkov ljudi, ki so izpolnili vprašalnik. 21 odstotkov jih je bilo proti, 12 odstotkov pa jih je odgovorilo z »ne vem«. Sodelovalo je več kot 4000 ljudi.

Nenavadno je, kako je to vprašanje razdelilo politične stranke, ki so se skorajda enakomerno porazdelile med tiste za in tiste proti, pri čemer niso upoštevale siceršnjih delitev na leve in desne. Demokrati Anžeta Logarja, Levica in Vesna, NSi s partnerji, Prerod in Piratska stranka idejo podpirajo, medtem ko ji nasprotujejo SDS, Gibanje Svoboda, Socialni demokrati in Resnica.

V Nemčiji, kjer omejite ni, je kar 37 odstotkov volivcev na zveznih volitvah 2025 oddalo glas po pošti.

Kot pojasnjujejo na eUpravi, je »glasovanje po pošti v Sloveniji namenjeno volivkam in volivcem, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo in osebam s priznanim statusom invalida.« Vlogo za glasovanje po pošti lahko ti volivci oddajo pri okrajni volilni komisiji do najpozneje deset dni pred dnem glasovanja, izjema so le tisti, ki so bili napoteni v bolnišnico ali zavod ali jim je bila odvzeta prostost manj kot deset dni pred volitvami. Vlogo za glasovanje po pošti lahko namreč oddajo najpozneje pet dni pred dnem glasovanja. »Enako velja za osebe s priznanim statusom invalida,« so zapisali pri eUpravi.

Glasovanje po pošti sicer do slej ni bilo predvolilna tema, je pa poštno takšen način glasovanja brez posebnih omejitev sicer razširjeno v nekaterih državah po svetu, tudi članicah EU, a se način in delež uporabe močno razlikujeta med posamičnimi državami.

V Nemčiji, kjer omejite ni, je kar 37 odstotkov volivcev na zveznih volitvah 2025 oddalo glas po pošti. Medtem nekatere druge države, denimo Francija kategorično zavračajo vsakršno možnost glasovanja po pošti.

Razprave o glasovanju po pošti se ponavadi osredotočajo na problema dostopnosti in varnosti. Podporniki poudarjajo, da omogoča višjo udeležbo in dostopnost volivcem s težavami pri prihodih na volišča, nasprotniki pa opozarjajo na logistične izzive in potrebo po zanesljivih postopkih preverjanja identitete in dostave.