V Švici so vprašali drugače: kaj je bilo narobe z vprašanjem o RTV?

Zadnji neuradni izidi referenduma o ukinitvi RTV prispevka kažejo, da so se volivke in volivci z zelo tesno večino odločili proti ukinitvi obveznega prispevka. Do spremembe v zgodnjih jutranjih urah naj bi prišlo, ker so ponoči volilne komisije še vnašale podatke. Okrajne volilne komisije bodo danes po 12. uri prištele glasovnice, prispele po pošti iz Slovenije, 19. oktobra pa bodo ugotavljali rezultate prispelih glasov iz tujine.

Za politologa prof. Marinka Banjaca je za zdaj sicer še neuradni izid referenduma o ukinitvi obveznega RTV prispevka presenetljiv. Omenjeno referendumsko vprašanje je bilo namreč del kvote zelo sugestivnih vprašanj: »Vladna koalicija je z njimi nagovarjala prevladujočo neoliberalno logiko, ki je v spregi s konservativnimi elementi. Iskali so torej podporo med ljudmi, ki v sodobni družbi iščejo zelo parcialno korist, korist zase. Da so se ljudje odločili proti temu, je presenetljivo.«