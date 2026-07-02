Vrača se Jože Dežman

Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je za vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda Muzej slovenske osamosvojitve imenovala Jožeta Dežmana, so sporočili s kulturnega ministrsta. Funkcijo vršilca dolžnosti direktorja prevzema že danes in jo bo opravljal vse do imenovanja direktorja po izvedenem javnem razpisu oziroma najdlje do vključno 1. julija 2027.

Jože Dežman je univerzitetni diplomirani zgodovinar in filozof. Dejaven je kot zgodovinar, muzealec in publicist. Ima dolgoletne vodstvene in raziskovalne izkušnje.

Aktiven v številnih institucijah

Na kulturnem ministrstvu navajajo naslednje njegove reference: Med leti 2005–2010 in 2021–2023 je vodil Muzej novejše zgodovine Slovenije. Leta 2021 je v okviru muzeja prevzel tudi koordinacijo projekta priprave jugoslovanske razstave v Auschwitzu. V okviru muzeja je vodil številne projekte, med njimi Enotni v zmagi – demokratizacija in osamosvojitev Slovenije, Fašizem in Slovenci – izbrane podobe, v okviru stalne razstave Slovenci v XX. stoletju je vzpostavil sobo Slovenija 1945–1960.

Kot direktor je med letoma 2012–2013 vodil Arhiv Republike Slovenije, v okviru katerega je vodil mednarodni projekt Vroče sledi hladne vojne. V obdobju 2025–2026 je vodil Komisijo Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanja prikritih grobišč, od leta 2005 pa je član vladne komisije za izvajanje Zakona o popravi krivic.

V letih 2001 in 2002 je vodil mednarodno soočenje komunističnega in nacionalsocialističnega totalitarizma v Avstriji in Sloveniji. Nastopil je na več znanstvenih srečanjih ter predaval tudi v Avstraliji, Avstriji, Italiji, Španiji, Veliki Britaniji in na Hrvaškem.

V slovenskem zgodovinopisju odpira nove teme, predvsem iz zgodovine 2. svetovne vojne. Uredil je več zbornikov lokalne zgodovine in več drugih tematskih zbornikov, pripravil je več kot 20 razstav ter objavil več kot tisoč prispevkov v zbornikih, strokovnem in dnevnem časopisju. V seriji Moja zgodba na Radiu Ognjišče je pripravil tudi več kot sto oddaj.