Vračila bo v povprečju za eno noč v boljšem hotelu

Infografika

72.000 odločb v enem »paketu«

Furs je začel vračati akontacijo dohodnine in prispevke za regres, izplačan pred 4. majem. Foto: Leon Vidic/delo



V povprečju bogatejši za 153 evrov

Ljubljana – Dobrim 72.200 delavcem, ki so regres dobili pred 4. majem, bo Furs do konca julija vrnil 11 milijonov evrov akontacij dohodnine, skoraj pet tisočim pa bo od tega zneska povrnil tudi skupaj 266.200 evrov prispevkov za socialno varnost. Delavec bo v povprečju prejel 153 evrov vračila akontacije. S tem si bo lahko v hotelu s tremi zvezdicami na slovenski obali privoščil nočitev z zajtrkom za dva ...A v resnici regresa mnogi ne porabijo za oddih, čemur je t. i. letni dodatek tudi namenjen, temveč jim le pomaga preživeti do naslednjega meseca. Letos bodo delavci prvič prejeli neobdavčen in zato nekoliko višji regres, prejšnji bruto, ki ne sme biti nižji od minimalne plače v višini slabih 887 evrov in ne višji od povprečne mesečne plače v državi v višini dobrih 1730 evrov; nad to mejo je regres obdavčen.Kot je v izjavi za spletno stran Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) dejala njihova izvršna sekretarka za ekonomsko področjev večini kolektivnih pogodb dejavnosti prevladujejo zneski regresa v višini zakonsko določene minimalne plače: »Zato menim, da bo od razbremenitve regresa dejansko največ imela elita oziroma najbolj premožni, ne pa delavke in delavci. Bo pa vse skupaj odvisno tudi od tega, kako uspešni bodo naši sindikati pri pogajanjih za reformulacijo zapisov v kolektivnih pogodbah in kako uspešni bodo sindikalisti na ravni podjetij pri zahtevah o tem, da naj bo regres izplačan v višini sto odstotkov povprečne plače.«Kar 62 odstotkov zavezancev je po njenih podatkih v preteklosti prejemalo regres v višini od minimalne plače do 70 odstotkov povprečne plače, regres v višini od 70 odstotkov do 100 odstotkov povprečne plače pa le desetina zavezancev. To mejo jih je preseglo le 1,63 odstotka. Med slovenskimi podjetji so najvišje regrese izplačali v Zavarovalnici Triglav in v državnih Elesu in Holdingu Slovenske elektrarne – prek 1900 evrov, kar je štirikratnik najvišjega regresa za upokojence.Poštarji morajo do konca tedna 72.222 zavezancem izročiti odločbe o vračilu akontacije dohodnine, 4996 od njih pa še odločbe o vračilu prispevkov za socialno varnost. Na Fursu so se namreč odločili, da bodo odločbe zavezancem posredovali do 30. junija, to je teden pred iztekom roka, ki ji ga nalagata noveli zakona o dohodnini in o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Kot pravi, predstavnik za odnose z javnostmi na Fursu, so se odločili, da vse odločbe, podobno kot storijo tudi z milijonom informativnih izračunov, odpošljejo v enem svežnju. Prvi so jih dobili že v soboto …Z omenjenima novelama je vlada razbremenila regres za letni dopust do višine povprečne plače za akontacijo dohodnine in za prispevke za socialno varnost. Če je bil regres izplačan pred 4. majem, ko sta noveli začeli veljati, se je ne glede na višino prejemka obračunala akontacija dohodnine, v primeru, da je regres presegel 70 odstotkov povprečne plače, pa tudi prispevki za socialno varnost. Te bodo, kot rečeno, delavci in delodajalci do konca julija dobili nazaj. Znesek vrnjene akontacije znaša v povprečju 153 evrov, vrnjenih prispevkov pa 53,2 evra. Država bo zaradi razbremenjenega regresa ob približno 90 milijonov evrov dohodnine, socialnih prispevkov pa bo manj za približno poldrugi milijon evrov.