Vranostnik na Brniku spregledal eksplozivno napravo

FOTO: Leon Vidic/Delo

Agencija za civilno letalstvo je prejšnji teden izvedla nadzor varnostnih postopkov na letališču Brnik, poroča RTV Slovenija. Pri tem varnostnik družbe Group 4, s katero ima lastnik letališča Fraport sklenjeno pododbo o varovanju, v torbi enega od nadzornikov, ki se je izdajal za potnika, ni odkril navideznega eksplozivnega sredstva.Najprej so v Fraportu in Agenciji za civilno letalstvo sprva zanikali, enako na letališču, je poročala RTVS. Zatem je sledil preobrat. Direktor agencijeje nadzor potrdil: »V prejšnjem tednu je nadzornik agencije opravil nador v podjetju Fraport, kjer smo preverjali, kako podjetje Fraport opravlja interen nadzor nad pogodbenimi partnerji. Zapisnik ima oznako zaupno.«Televizija neuradno dodaja, da je do neodkritja navidezne eksplozivne naprave prišlo na letu za Frankfurt. Potnik je šel z njo v nahrbtniku neovirano proti letalu, mimo rentgena in osebnega pregleda.