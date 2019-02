»Vrbinska« zaveza s triletno zamudo

Zagreb: odlagališče v Vrbini bo v primeru skupne rešitve s Hrvaško stalo 20 milijonov evrov več kot v primeru enostranske - slovenske rešitve. Foto Jože Suhadolnik

Sandi Viršek

Ljubljana – Skoraj leto in pol je, odkar so v krški nuklearki (Nek) v Vrbini končali pripravljalna dela za odlagališče nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO), gradbenega dovoljenja pa še vedno ni od nikoder. A za to, da je prednostni projekt številka ena sedanjega vodstva agencije za radioaktivne odpadke šele na stopnji pridobivanja okoljskega soglasja, ni kriv spor s Hrvaško.Res je, da želi Hrvaška v vlogi polovične lastnice Neka aktivneje sodelovati pri gradnji odlagališča NSRAO in to pogojuje s skladiščenjem svoje polovice jedrskih odpadkov na svoji lokaciji, to na zamudo vsaj do zdaj ni vplivalo. Z drugimi besedami: »zasluge« zanjo so v celoti domače. Agencija za radioaktivne odpadke (Arao) je že pred leti opozarjala na to, da razdelitev pristojnosti med veliko akterjev gotovo upočasnjuje projekt. Njegova investitorica je vlada, financerja sta sklad Nek in državni proračun, nosilec pa Arao, ki mu očitajo, da kljub zagotovljenim sredstvom v skladu za razgradnjo in odlaganje radioaktivnih odpadkov (RAO) finančne načrte iz leta v leto potrjuje z zamudo. A direktor Araa Sandi Viršek je kljub temu optimist. Gradbeno dovoljenje, pravi, je še vedno mogoče dobiti letos in leta 2020 odlagališče začeti graditi. »V pripravi je razpis za izvajalca gradnje, ki bo trajal predvidoma tri leta,« je še dejal in dodal, da bo Arao, kot je skladno z zakonom o javnem naročanju oddal 666.000 evrov vredna pripravljalna dela v Vrbini, oddal tudi »glavna dela«.Odlagališče NSRAO v Vrbini je ena najpomembnejših slovenskih zavez resolucije o ravnanju z RAO in izrabljenim gorivom za obdobje 2016–2025. Glede na investicijski program za gradnjo, ki so ga potrdili leta 2014 in ki bo po 40 letih začasnega skladiščenja predstavljal »končno rešitev« za vse slovenske (in morda tudi hrvaške) jedrske odpadke, gradbeno dovoljenje zamuja že več kot dve leti. Po prvotnih predvidevanjih bi moral biti kompleks letos že zgrajen, leta 2020 pa naj bi začel poskusno obratovati. Toda postopek presoje vplivov na okolje se je začel šele lani – in okoljevarstveno soglasje je prvi pogoj za pridobitev gradbenega ... Naj spomnimo, da je pripravljalna dela – predobremenilni nasip za odlagališče – Riko leta 2017 opravil v petih mesecih, od takrat se projekt izvaja.Če bo v Vrbini odpadke hranila le Slovenija, bo zmogljivost odlagališča 990 odlagalnih zabojnikov oziroma 12.157 kubičnih metrov. Če se bosta slovenska in hrvaška vlada sporazumeli, da bo Vrbina skupno odlagališče, bo zmogljivost dvakrat tolikšna – 1880 odlagalnih zabojnikov. Viršek zagotavlja, da bo odlagalna zmogljivost Vrbine zadoščala za vse NSRAO, ki bodo nastali z obratovanjem in razgradnjo Neka – nanjo odpade 90 odstotkov vseh slovenskih jedrskih odpadkov, in za RAO, ki nastajajo v industriji, medicini in raziskovalni dejavnosti. Na leto nastane v Neku povprečno 30 kubičnih metrov NSRAO, vsako leto pa prevzamejo še do tri kubične metre tako imenovanih institucionalnih RAO, ki jih skladiščijo v centru v Brinju. Kakor še pravi Sandi Viršek, z resornim ministrstvom še usklajujejo novo revizijo investicijskega programa za odlagališče v Vrbini. Odlagališče bo v primeru skupne rešitve s Hrvaško stalo 194 milijonov evrov, v primeru odložene samo slovenske polovice odpadkov pa 174 milijonov. Vsako leto obratovanja bo povprečno stalo dodatnih osem milijonov evrov; ta znesek vključuje tudi plačilo nadomestila lokalni skupnosti v višini 5,7 milijona evrov. Rezultati po mnenju Virška kažejo, da bi bila cena rešitve, po kateri bi poleg slovenske polovice NSRAO v Vrbino odložili tudi hrvaško polovico odpadkov iz Neka, višja »za le 28 milijonov evrov«.Leta 2017 je vodstvo Neka podpisalo tudi 60 milijonov evrov vredno pogodbo z ameriškim Holtecom o gradnji suhega skladišča za izrabljeno gorivo. Njen začetek so napovedali za letos. Izvedeli smo, da tudi za ta projekt v Neku šele pridobivajo gradbeno dovoljenje. Kdaj bodo začeli graditi, ne morejo napovedati, poudarjajo pa, da so »stroški tehnoloških posodobitev, med katere sodi tudi suho skladišče izrabljenega goriva, vključeni v lastno oziroma stroškovno ceno električne energije iz Neka«.Inšpektor Evropske skupnosti za jedrsko energijo je nadzor nad jedrskimi snovmi v Centralnem skladišču radioaktivnih odpadkov v Neku opravil septembra lani. Pripomb, pravijo na Arao, ni imel.