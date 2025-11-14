Vrečko in Mesec nova sokoordinatorja Levice

V stranki Levica so zaključili volitve v organe stranke. Kot so sporočili iz stranke, so člani za sokoordinatorja potrdili dosedanjo koordinatorico Asto Vrečko in njenega predhodnika Luko Mesca.

Za namestnika sokoordinatorjev so izvolili poslanko Natašo Sukič in ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca. Člani so poleg vodstva izvolili tudi nove člane in članice drugih organov stranke.

Pot do novega vodstva so v stranki vladne koalicije začeli tlakovati že pred jesenskim kongresom. Takrat so začeli postopke spreminjanja statuta, s katerimi so v stranki uvedli sistem sokoordinatorstva.

Na volilnem kongresu, kjer so volili 25 članov sveta stranke, so nato stekli postopki za izbiro novega vodstva. Po dobrem tednu so postopek sklenili in odprli evidentiranje kandidatov za izvršni odbor in sokoordinatorja stranke. Po statutu jih voli svet stranke, ki ga poleg voljenih članov sestavlja še do največ 24 delegatov pokrajinskih odborov.

Evidentiranje kandidatov so zaključili konec oktobra. Sledila je predstavitev kandidatov na ustanovni seji sveta stranke minuli teden, temu pa enotedensko izrekanje članov sveta. Za mesti sokoordinatorjev so evidentirali le Vrečko in Mesca, ki bosta stranko vodila na naslednje parlamentarne volitve.

Na volitve se stranka podaja s skupno kandidatno listo z zunajparlamentarno stranko Vesna.