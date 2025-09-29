V mraziščih že skoraj zimske temperature, najhladneje v petek in soboto

Čeprav se je jesen šele dobro začela, so bile davi ponekod v mraziščih temperature že skoraj zimske. Na postaji Babno Polje so ob 7.30 izmerili 1,2 stopinje Celzija, kažejo podatki Agencije RS za okolje (Arso). Najbolj mrzli jutri ta teden bosta po napovedih v petek in soboto, nato se spet vračajo višje temperature.

Do srede vremenoslovci tako izrazitega padca temperature kot danes zjutraj ne pričakujejo, kajti že danes ponoči se bo pooblačilo, na zahodu bodo že rahle padavine, ki se bodo v torek čez dan širile proti vzhodu. Količina padavin bo majhna, je za STA povedal dežurni prognostik na Arsu Anže Medved.

Občutno hladnejši zrak bo začel pritekati od srede naprej. V sredo se bo začelo jasniti, tako da sredino jutro še ne bo tako zelo mrzlo, a bo potem noč na četrtek že precej jasna. Takrat bo sicer še pihal severovzhodni veter in na Primorskem zmerna burja.

Od sobote spet višje temperature

»Temperature bodo sicer že pod petimi stopinjami Celzija, ampak vseeno še nad lediščem. Predvsem noči na petek in na soboto bosta jasni in mirni, zato se bodo temperature kar hitro približale ledišču. Že petkovo jutro in najverjetneje tudi sobotno jutro bosta najhladnejši jutri v tem tednu. Od sobote dalje bodo šle temperature spet navzgor,« je napovedal Medved.

FOTO: arhiv

V petek in soboto bodo jutranje temperature v mraziščih padle nekaj stopinj pod ničlo, pa tudi marsikje drugje v notranjosti Slovenije se bodo zaradi jasnih noči približale ledišču, je na družbenem omrežju facebook zapisal Arso.

Zimsko na začetku jeseni

Med glavnimi vzroki za takšno vremensko dogajanje pri nas je zelo veliko območje visokega zračnega tlaka severovzhodno Evropo, ki iznad polarnih območij počasi dovaja k nam izrazito hladen zrak. »Res zimska situacija na začetku jeseni, ko iznad polarnih predelov k nam prihaja ta zelo hladen zrak,« je dodal Medved.

Že kmalu zatem se obetajo spet višje temperature. S sobote na nedeljo nas bo verjetno prešla nova vremenska fronta, ko se bo pooblačilo, z jugozahodnim vetrom bo začel pritekati iznad Sredozemlja spet toplejši zrak. Otoplilo se bo, temperature bodo celo malo višje od običajnih, kajti čez dan bi se lahko spet približali oziroma malce presegli temperature 20 stopinj Celzija, je napovedal dežurni prognostik.

V Ljubljani so davi ob 8. uri namerili 9,5 stopinje, v Ratečah 3,4, na Kredarici pa minus eno stopinjo Celzija, kažejo podatki Arsa.