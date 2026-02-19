Pooblačitev: padavine bodo zajele vso državo, popoldne lahko tudi zagrmi

Danes bo oblačno, padavine na zahodu se bodo dopoldne okrepile in se čez dan postopoma širile proti vzhodu. Meja sneženja se bo dvignila do nadmorske višine med 1200 in 1500 metri, na severozahodu pa bo lahko snežilo do alpskih dolin. Jugo ob morju se bo dopoldne precej okrepil, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Popoldne lahko tudi zagrmi. Dnevne temperature bodo od 8 do 15, na severozahodu od 0 do 4 stopinje Celzija.

Zvečer bodo padavine ponekod na zahodu prehodno ponehale, proti jutru pa se bodo iz vzhodnih krajev znova razširile proti zahodu. Zapihal bo veter severnih smeri. Meja sneženja se bo do jutra na vzhodu in severu spustila vse do nižin, drugod bo večinoma na nadmorski višini okoli 600 metrov. Jutranje temperature bodo od –1 do 3, na Goriškem in v slovenski Istri do 7 stopinj Celzija.

V petek bodo sprva še padavine. V severovzhodnih krajih bo snežilo vse do nižin, tam bodo razmere zimske. Padavine bodo popoldne od zahoda postopoma ponehale, od severozahoda se bo jasnilo. Pihal bo okrepljen veter severnih smeri, na Primorskem zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 6, na Primorskem okoli 11 stopinj Celzija.

Nevarnost proženja snežnih plazov

Opozorilo: v visokogorju zahodnih in južnih Julijskih Alp se bo danes čez dan povečala nevarnost proženja snežnih plazov.

V soboto bo sprva še precej jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo. Jutro bo hladno. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo v zahodnih in južnih krajih. Precej topleje bo.

V severnem Jadranu je ciklon, ki vpliva na vreme na nas. Popoldne nas bo prešla fronta. Pred njo od juga še doteka topel in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: danes bo oblačno s padavinami, v Alpah bo ponekod obilneje snežilo. V krajih vzhodno od nas bo do večera še večinoma suho. Ob Jadranu bo pihal okrepljen jugo, možne bodo tudi nevihte. V petek bo prevladovalo oblačno vreme s padavinami. Do jutra se bo v krajih severno in vzhodno od nas meja sneženja marsikje spustila do nižin, pihal bo okrepljen veter severnih smeri. V krajih zahodno od nas bo večinoma suho, sredi dneva in popoldne se bo jasnilo. Ob Jadranu bo zapihala zmerna burja, močnejša bo v Kvarnerju. Zvečer bodo padavine povsod ponehale, jasnilo se bo.