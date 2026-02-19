  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Pooblačitev: padavine bodo zajele vso državo, popoldne lahko tudi zagrmi

    Meja sneženja se bo dvignila do nadmorske višine med 1200 in 1500 metri, na severozahodu pa bo lahko snežilo do alpskih dolin.
    Zvečer bodo padavine ponekod na zahodu prehodno ponehale, proti jutru pa se bodo iz vzhodnih krajev znova razširile proti zahodu. FOTO: Dejan Javornik
    Galerija
    Zvečer bodo padavine ponekod na zahodu prehodno ponehale, proti jutru pa se bodo iz vzhodnih krajev znova razširile proti zahodu. FOTO: Dejan Javornik
    STA
    19. 2. 2026 | 11:09
    19. 2. 2026 | 12:13
    A+A-

    Danes bo oblačno, padavine na zahodu se bodo dopoldne okrepile in se čez dan postopoma širile proti vzhodu. Meja sneženja se bo dvignila do nadmorske višine med 1200 in 1500 metri, na severozahodu pa bo lahko snežilo do alpskih dolin. Jugo ob morju se bo dopoldne precej okrepil, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

    Popoldne lahko tudi zagrmi. Dnevne temperature bodo od 8 do 15, na severozahodu od 0 do 4 stopinje Celzija.

    image_alt
    Zimske počitnice: se dopustniki lahko veselijo snega?

    Zvečer bodo padavine ponekod na zahodu prehodno ponehale, proti jutru pa se bodo iz vzhodnih krajev znova razširile proti zahodu. Zapihal bo veter severnih smeri. Meja sneženja se bo do jutra na vzhodu in severu spustila vse do nižin, drugod bo večinoma na nadmorski višini okoli 600 metrov. Jutranje temperature bodo od –1 do 3, na Goriškem in v slovenski Istri do 7 stopinj Celzija.

    V petek bodo sprva še padavine. V severovzhodnih krajih bo snežilo vse do nižin, tam bodo razmere zimske. Padavine bodo popoldne od zahoda postopoma ponehale, od severozahoda se bo jasnilo. Pihal bo okrepljen veter severnih smeri, na Primorskem zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 6, na Primorskem okoli 11 stopinj Celzija.

    Nevarnost proženja snežnih plazov

    Opozorilo: v visokogorju zahodnih in južnih Julijskih Alp se bo danes čez dan povečala nevarnost proženja snežnih plazov.

    V soboto bo sprva še precej jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo. Jutro bo hladno. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo v zahodnih in južnih krajih. Precej topleje bo.

    V severnem Jadranu je ciklon, ki vpliva na vreme na nas. Popoldne nas bo prešla fronta. Pred njo od juga še doteka topel in vlažen zrak.

    Napoved za sosednje pokrajine: danes bo oblačno s padavinami, v Alpah bo ponekod obilneje snežilo. V krajih vzhodno od nas bo do večera še večinoma suho. Ob Jadranu bo pihal okrepljen jugo, možne bodo tudi nevihte. V petek bo prevladovalo oblačno vreme s padavinami. Do jutra se bo v krajih severno in vzhodno od nas meja sneženja marsikje spustila do nižin, pihal bo okrepljen veter severnih smeri. V krajih zahodno od nas bo večinoma suho, sredi dneva in popoldne se bo jasnilo. Ob Jadranu bo zapihala zmerna burja, močnejša bo v Kvarnerju. Zvečer bodo padavine povsod ponehale, jasnilo se bo.

    Vpliv vremena na počutje

    Biovreme: danes bodo razmere obremenilne za veliko ljudi. Obremenitev se bo najpogosteje kazala v obliki slabega počutja, s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z motnjami v spanju, utrujenostjo in potrtostjo. Vremenska obremenitev bo v petek popoldne predvsem na zahodu začela nekoliko popuščati, drugod jo bo še občutilo veliko ljudi.

    Slovenija
    Vreme

    Zimske počitnice: se dopustniki lahko veselijo snega?

    Ta teden bo vreme razgibano, največ sonca bo v torek in sredo ter konec tedna. Četrtek bo padavinski, snežilo bo predvsem v Alpah in alpskih dolinah.
    16. 2. 2026 | 08:41
    Preberite več
    Slovenija
    Vreme

    V Ratečah je zapadlo več kot 40 centimetrov snega

    Arso je izdal opozorilo, da je predvsem na območju Julijskih Alp velika nevarnost snežnih plazov.
    5. 2. 2026 | 11:34
    Preberite več
    Slovenija
    Vreme

    Ponekod po Sloveniji močno sneži, zapade lahko do 20 centimetrov snega

    Ob močnejših padavinah se lahko sneg občasno pojavi tudi na Bohinjskem, drugod po Sloveniji pa bo danes večinoma deževalo.
    4. 2. 2026 | 12:37
    Preberite več
    Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Logar se lahko izkaže za največjo prevaro teh volitev

    Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta tokrat govorila o prihajajočih volitvah in njihovih akterjih.
    18. 2. 2026 | 18:21
    Preberite več
    Slovenija
    Kemična tveganja

    Nov odpoklic izdelkov v Sparu, Eurospinu in Jagru

    V prašičjem mesu madžarskega proizvajalca so odkrili prekoračeno mejno vrednost perfluoroheksansulfonske kisline in perfluorooktansufonske kisline.
    18. 2. 2026 | 19:45
    Preberite več
    Črna kronika
    Devin

    Z Rilkejeve poti padla 20 metrov v globino, grmičevje preprečilo še globlji padec

    Če ne bi pristala na skalnati polici pod potjo, bi zgrmela še 40 metrov nižje.
    17. 2. 2026 | 18:23
    Preberite več
    Premium
    Potovanja
    Lastovo

    V sredo zjutraj vsi, ki ne živijo na otoku, odidejo

    Lastovo od treh kraljev do pepelnične srede živi drugačen ritem kakor sicer v letu, ko ga imajo zase le domačini in izseljenci.
    18. 2. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

    Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
    Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

    Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
    Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

    Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
    Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
    Preberite več
    Gradbeništvo
    Konferenca Javne investicije

    Po prvem odseku tretje razvojne osi že čez nekaj tednov

    Infrastrukturna ministra Slovenije in Hrvaške ter župana glavnih mest sosednjih držav so na okrogli mizi pretresali največje izzive pri gradnji infrastrukture.
    Nejc Gole 11. 2. 2026 | 12:45
    Preberite več

    vremeArsovremenska napovedohladitev

    Nogomet
    Liga prvakov

    Norveški zvezdnik je težave povzročal Interju in Klaebu

    Inter je sinoči s 3:1 presenetljivo izgubil na gostovanju pri Bodø/Glimtu. Strelec prvega zadetka za Norvežane je nekoč premagoval tudi Johannesa Klaeba.
    Tim Erman 19. 2. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Rokomet
    Konec kariere

    Tamara Mavsar: Hvaležna sem za vse, čas je za slovo

    Krimova kapetanka Tamara Mavsar bo v soboto v Tivoliju odigrala zadnjo tekmo v ligi prvakinj. V 16-letni karieri nastopila na F4 lige prvakinj in OI v Parizu.
    Peter Zalokar 19. 2. 2026 | 12:31
    Preberite več
    Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (19. 2.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 19. 2. 2026 | 12:24
    Preberite več
    Nogomet
    FIFA

    Infantino ima v Mar-a-Lagu sladke skrbi

    Predsednik Fife Gianni Infantino je iz letovišča Mar-a-Lago sporočil, da je bilo za sedem milijonov vstopnic za tekme mundiala več kot 500 milijonov zahtevkov.
    19. 2. 2026 | 11:37
    Preberite več
    Slovenija
    Solkanski železniški most

    Nesrečni solkanski most spet »žrtev«: vanj tokrat trčil avtobus

    Pri tem ni bil nihče poškodovan, poleg voznika je bil v avtobusu še en mladoletni potnik. Gmotna škoda je nastala na mostu in avtobusu.
    19. 2. 2026 | 11:31
    Preberite več
