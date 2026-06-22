Slovenijo znova zajele močnejše nevihte, na Ptuju klestila toča

Iz Avstrije so v ponedeljek popoldne Slovenijo zajela krajevna neurja, nekatera tudi z močnejšimi jedri. Toča je po zadnjih podatkih klestila na Ptuju, kjer se še naprej zadržuje večja nevihtna celica z nalivi in sunki dežja, poroča portal Meteoinfo Slovenija.

Pri Neurje.si o večjih nevihtah opozarjajo predvsem Podravje in Štajersko regijo. Po njihovih napovedih bodo krajevna neurja zajela tudi nekatere druge dele države. Še ena večja nevihtna celica je zajela območje Kamnika, tretja pa se pomika iz Avstrije proti Slovenj Gradcu.

Tudi pri Arsu za popoldne in zvečer napovedujejo kopasto oblačnost in posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Temperature se bodo gibale med 29 in 33 stopinjami, na Primorskem bo do 36 stopinj Celzija.

Pri Arsu so oranžno opozorilo za visoko temperaturo izdali na Primorskem, za preostali del Slovenije pa rumeno, kot tudi za nevihte. FOTO: Arso

V torek bo ponovno sončno, popoldne pa bodo po državi nastajale krajevne nevihte. Veter bo v notranjosti Slovenije pihal z vzhoda. Zjutraj bo od 14 do 20, ob morju do 23 stopinj Celzija. Živo srebro se bo čez dan povzpelo do 32, na Primorskem do 34 stopinj Celzija.