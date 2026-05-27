Popoldne nevihte s sunki vetra, možna je tudi toča

Visoke poletne temperature prinašajo nestabilno vreme, ponekod tudi močne nevihte. Padavine se bodo najprej pojavile na severu in severovzhodu Slovenije, nato bodo zajele tudi zahod države, proti večeru pa se bodo pomikale na jug.

Popoldne in v večernih urah se bo nad srednjo Evropo zadrževalo območje visokega zračnega tlaka, medtem ko bo ob njegovem robu proti Alpam in severnemu Jadranu pritekal zelo topel in vlažen zrak, pojasnjujejo pri Neurje.si. Ker se bo obenem v bližini zadrževala oslabljena frontna motnja, se bodo zato razvile tudi nevihte.

V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva pa se bo pooblačilo, napovedujejo pri Arsu. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. Popoldanske nevihte bodo spremljali sunki vetra, lokalno tudi majhna do srednje velika toča in udari strel. Pri Arsu so za celotno državo izdali rumeno vremensko opozorilo za nevihte.

Napoved za četrtek

Jutri bo večinoma sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija, napovedujejo pri Arsu. Rumeno vremensko opozorilo za nevihte se bo ohranilo za severozahod in jugozahod. Pihal bo veter z vzhoda, na Primorskem bo šibka burja.