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    Slovenija

    Nevihte zajele dele Slovenije, kaj se obeta (RADARSKA SLIKA)

    Nevihte se pomikajo proti jugovzhodu in bodo zajele večji del Slovenije. Pričakujejo tudi okrepljen severni veter, ob morju možna tramontana.
    Nad Slovenijo so prišli nevihtni oblaki. Fotografija je simbolična. FOTO: Olga Mosman
    Galerija
    Nad Slovenijo so prišli nevihtni oblaki. Fotografija je simbolična. FOTO: Olga Mosman
    R. I.
    17. 8. 2026 | 19:25
    17. 8. 2026 | 19:57
    2:24
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    V severozahodni Sloveniji so popoldne nastale nevihtne celice, radarski odboji pa nakazujejo tudi možnost močnih nalivov, poroča Arso. Nevihte se pomikajo proti jugovzhodu in bodo v naslednjih urah zajele večji del Slovenije, so opozorili. Pričakujejo tudi okrepljen severni veter, ob morju bo možna tudi tramontana.

    Na postaji Krn so v pol ure izmerili 25 milimetrov padavin, na postaji Kanin 20 milimetrov, so sporočili. Višina padavin je sicer še precej negotova. Večinoma bo po državi padlo od 5 do 10 milimetrov dežja, krajevno tudi manj ali več.

    Ponoči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo. Ponekod po nižinah bo do jutra nastala megla, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

    V torek bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj Celzija.

    V delu Primorske je še razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

    V sredo bo povečini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. Zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih krajih bodo krajevne plohe in nevihte. Še bo pihal jugozahodnik. V petek se bodo padavine na zahodu okrepile in občasno segle tudi nad osrednje kraje.

    Hladna fronta je dosegla Alpe in bo zvečer prešla Slovenijo. Pred njo k nam z jugozahodnim vetrom še doteka topel, a postopno bolj vlažen in nestabilen zrak.

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    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

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    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

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