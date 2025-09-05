Za severovzhodno Slovenijo velja oranžno opozorilo, možne močnejše nevihte

Zvečer bo Slovenijo iz severa dosegla hladna fronta, več neviht bo nastalo predvsem na severu in vzhodu države. Ob tem so možne tudi krajevno močnejše nevihte s sunki vetra in točo. Močnejše nevihte so najverjetnejše na severovzhodu, zato so na Agenciji RS za okolje (Arso) za regijo med 17. in 23. uro izdali oranžno opozorilo.

Pred prehodom bo popoldne večinoma jasno z nekaj kopaste oblačnosti. Nevihtno dogajanje se bo pozno popoldne najprej začelo v južni Avstriji in se postopoma širilo proti Sloveniji. Ob tem so možne tudi krajevno močnejše nevihte s sunki vetra in točo. Močnejše nevihte so najverjetnejše v severovzhodni regiji, je agencija objavila na družbenem omrežju Facebook.

Padavine se bodo širile proti jugovzhodu in bodo tam ponehale v jutranjih urah. Ob prehodu fronte bo povsod po Sloveniji zapihal veter severnih smeri, na Primorskem, kjer bo ostalo suho, pa šibka burja.

V soboto bo na Primorskem sončno s šibko burjo, drugod pa bo sprva pretežno oblačno. Čez dan se bo postopno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj Celzija.