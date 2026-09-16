Konec razvajanja na soncu, prihaja sprememba vremena

V zadnjih dneh nas je razvajalo sončno vreme s prijetnimi temperaturami, že ponoči pa prihaja občutna sprememba, ki bo prinesla dež, ponekod tudi nevihte, poroča Agencija RS za okolje.

Ponoči se bo namreč od zahoda postopno pooblačilo, proti jutru se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 15, na Primorskem okoli 18 stopinj Celzija. V četrtek bo večinoma oblačno. Dopoldne bodo padavine z nevihtami zajele večji del Slovenije. Ob morju bo možna tudi kakšna močnejša nevihta s sunki vetra in nalivi.

Dež bo popoldne od zahoda slabel in ponekod prehodno ponehal. Ob morju bo zjutraj prehodno zapihal jugo, čez dan pa bo nato zapihala šibka do zmerna burja. V notranjosti bo pihal veter severovzhodne smeri. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 15 do 20, na Primorskem in v južnih krajih od 20 do 25 stopinj Celzija.

V noči na petek pa se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova okrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več padavin bo na jugozahodu, kjer bo tudi kakšna nevihta. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, rahel dež bo zjutraj povsod ponehal. Čez dan se bo oblačnost trgala, še piše ARSO. Kot kaže, bo nedelja precej lepa in povečini brez padavin, sončna obdobja bodo daljša.