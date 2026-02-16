Zimske počitnice: se lahko dopustniki veselijo snega?

Za dobrih 153.000 šolarjev so se začele zimske počitnice: in kakšno vreme se obeta v tem tednu?

Po napovedih Arsa bo danes spremenljivo do pretežno oblačno, popoldne bo lahko nastala kakšna ploha. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od štiri do deset, na Primorskem okoli 13 stopinj Celzija, navaja Arso na spletni strani.

Snežilo bo v Alpah in alpskih dolinah

Kot je za Delo pojasnil dežurni meteorolog Brane Gregorčič, bo v tem tednu vreme kar razgibano, največ sonca bo v torek in sredo, pa potem konec tedna: od petka do nedelje, četrtek pa bo najbolj padavinski.

»Še včeraj je kazalo, da bi se lahko meja sneženja precej nizko spuščala, zdaj pa je videti, da bo snežilo samo v alpskih dolinah, predvsem Zgornjesavska dolina, Tamar, Planica, Rateče. Tam bo lahko zapadlo tudi več kot četrt metra snega. Sneg bo seveda tudi v Alpah, nekje nad 1300, 1400 metri.« Kot je dodal, po nižinah kakšne prave zime ne bo.

Temperature bodo v tem tednu zjutraj tudi pod ničlo, čez dan bodo nekje med pet in deset stopinj Celzija, dodatno otoplitev pričakujejo še ob koncu tedna. »Predvsem nedelja bi lahko bila zelo sončna, s temperaturami nad deset, morda celo nad 15 stopinjami Celzija,« je dejal Gregorčič.

Kakšno bo vreme prihodnji teden, ko počitnice začenja vzhodna polovica države, je še preuranjeno reči. Znalo bi se sicer nadaljevati toplo vreme, ki se bo začelo v nedeljo, potem tudi v večjem delu prihodnjega tedna, torej, da bodo popoldanske temperature med deset in 15 stopinjami.

Torek in sreda jasno in sončno

Danes ponoči se bo postopno razjasnilo, ponekod po nižinah bo do jutra nastala megla. V torek bo precej jasno in sprva sicer ponekod po nižinah v notranjosti megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od minus šest 6 do ena, ob morju okoli štiri, najvišje dnevne od sedem do 12, na Goriškem okoli 15 stopinj Celzija.

Tudi v sredo bo po napovedih Arsa še dokaj jasno, čez dan pa bo oblačnost naraščala. V četrtek bo, kot je napovedal Brane Gregorčič, oblačno s padavinami.