Popoldan postopna pooblačitev, začele se bodo pojavljati krajevne padavine

Danes se bo postopno pooblačilo, popoldne se bodo začele pojavljati krajevne padavine. V ponedeljek bo občasno deževno in hladneje, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Danes bo sprva precej jasno, sredi dneva pa se bo postopno pooblačilo. Popoldne se bodo na severozahodu začele pojavljati krajevne padavine, deloma plohe in posamezne nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Pihal bo veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 24 stopinj Celzija.

Ponoči bodo padavine prehodno večinoma ponehale, ponekod se bo tudi delno zjasnilo.

V ponedeljek bo povečini oblačno z občasnim dežjem. Jutranje temperature bodo od 6 do 11, najvišje dnevne od 10 do 15, na Primorskem okoli 18 stopinj Celzija.

V sredo že večinoma sončno

V torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bodo nastajale krajevne plohe. V sredo bo večinoma sončno. Oba dneva bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja.

Vremenska fronta je dosegla srednjo Evropo in Alpe in bo v drugi polovici dneva vplivala tudi na vreme pri nas. Od zahoda bo k nam postopno dotekal bolj vlažen in nekoliko hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo po dokaj jasnem jutru oblačnost od zahoda naraščala. Padavine se bodo sredi dneva najprej začele pojavljati na avstrijskem Koroškem in v alpskem delu Furlanije Julijske krajine ter se popoldne počasi širile proti jugovzhodu. Vmes bo tudi kakšna nevihta. V ponedeljek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem in nekoliko hladneje.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje sprva ugoden in spodbuden. Čez dan se bo pojavila zmerna obremenitev. V ponedeljek bo vpliv vremena na počutje zmerno obremenilen.