Prihaja ohladitev s padavinami, še več jih bo proti koncu tedna

Po dolgotrajnem obdobju suše in visokih temperatur naj bi teden prinesel nekaj olajšanja. Po napovedih vremenoslovcev bo Slovenijo dosegla hladna fronta, glavnina dogajanja bo popoldne in zvečer, ko bo državo prešel pas neviht. Več padavin je pričakovati v drugi polovici tedna, a te za prizadete kmetijske kulture večinoma ne prinašajo rešitve.

Danes se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo, pri čemer ni izključena tudi kakšna močnejša nevihta. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, po prehodu fronte se bo tudi hitro ohladilo, so zapisali na agenciji za okolje.

Ohladitev bo kratkotrajna, saj naj bi se v sredo temperature spet povzpele na okoli 30 stopinj Celzija. V nadaljevanju tedna se po napovedih vremenoslovcev več dežja, predvsem na zahodu države, obeta v četrtek, v petek pa naj bi se padavine razširile nad vso državo.

Vseeno so prihajajoče padavine za marsikatero prizadeto kmetijsko panogo prepozne, saj bodo omilile le površinsko sušo. Za številne kmetijske kulture je bilo obdobje suše in visokih temperatur predolgo, zato si kljub dežju ne bodo več opomogle, opozarjajo strokovnjaki.