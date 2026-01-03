Ponekod v Sloveniji so se zbudili v rahlo zasneženo jutro

Občutna ohladitev in padavine so ponekod v Sloveniji poskrbele, da so se ponekod v Sloveniji že danes zbudili v zasneženo jutro. Po napovedih Arsa bo danes zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo na zahodu in severu Slovenije. Zjutraj so rahle padavine na jugovzhodu postopno ponehale. Ponekod bo snežilo do nižin, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od -1 do 5, na Primorskem okoli 10 stopinj Celzija.

Rahla snežna odeja

Kot je napovedal Meteoinfo, so v prvem delu noči od srednje proti vzhodni Sloveniji nastali manjši padavinski pasovi. Zaradi postopne ohladitve se je meja sneženja od severa proti jugu spustila do nižin. Količina padavin je zelo majhna, kljub temu pa je do jutra ponekod na Koroškem, Štajerskem in Dolenjskem zapadel kakšen centimeter snega. Kot so napovedali, je lokalno na Štajerskem zapadlo nekje pet centimetrov snega, denimo v Šentjurju pri Celju.

Ponoči spet sneženje

Proti večeru se bo od jugovzhoda spet začelo oblačiti. Ponoči bo v notranjosti Slovenije od juga začelo snežiti. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 4, v Zgornjesavski dolini okoli -8 stopinj Celzija.

Jutri bo sneženje dopoldne večinoma ponehalo, najkasneje na jugu Slovenije, kjer bo večji del dneva ostalo oblačno, navaja Arso. V severnih in zahodnih krajih se bo delno zjasnilo. Burja na Primorskem se bo nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od -2 do 3, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 8 stopinj Celzija.

Kot navaja Neurje.si na svoji facebook strani, lahko v prihodnjem tednu pod vplivom polarne zračne mase pričakujemo več dni s temperaturami pod dolgoletnim povprečjem. Če bo nebo jasno in tam, kjer bo prisotna snežna odeja, bodo jutra zelo mrzla.

Količina padavin bo odvisna od bližine sredozemskega ciklona. Za torek je situacija še vedno nejasna — oba evropska modela nakazujeta možnost okrepitve sneženja z juga, navaja Neurje.si.

Sosednje pokrajine Po napovedih Arsa bo danes sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo marsikje prehodno delno zjasnilo, najkasneje v notranjosti Hrvaške, kjer bodo zjutraj in dopoldne še nastajale rahle padavine. V Kvarnerju bo zapihala šibka burja. Jutri bodo v krajih južno od nas rahle padavine. V notranjosti Hrvaške bo snežilo do nižin. Čez dan bodo padavine slabele in popoldne ponehale. Od severozahoda se bo začelo jasniti. Vzdolž Jadrana se bo krepila burja.

Kot navaja Meteoinfo na svoji spletni strani, je nad severno Evropo jeobsežno in globoko ciklonsko območje. Nad severovzhodnim Atlantikom se nahaja obsežen anticiklon. Kombinacija obojega omogoča spust hladne polarne zračne mase proti Alpam in Sredozemlju.

Zahodno od Iberskega polotoka se prav tako nahaja ciklon, ki se bo v prihodnjih dneh povezal z novonastalim obsežnejšim ciklonskim območjem nad Sredozemljem. Prav od bližine tega ciklonskega območja našim krajem bo odvisno vremensko dogajanje nad Slovenijo in okolico. V višinah bodo v prihodnjih dneh pihali okrepljeni vetrovi zahodnih smeri, v nižjih plasteh ozračja pa šibki vetrovi spremenljivih smeri, pretežno vetrovi vzhodnih in severnih smeri, na Primorskem občasno šibka do zmerna burja.

Kako bo v začetku tedna?

V ponedeljek bo oblačnost spet naraščala, predvsem na jugovzhodu bo občasno še rahlo snežilo. Burja bo prehodno nekoliko oslabela. V torek bo oblačno, v večjem delu Slovenije bo snežilo do nižin. Burja na Primorskem se bo spet nekoliko okrepila, napoveduje Arso.