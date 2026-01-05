  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Snežne padavine bodo zajele večji del države, še se bo ohladilo

    Pri Agenciji RS za okolje so za jugovzhodno in jugozahodno regijo izdali rumeno vremensko opozorilo.
    Prevladovalo bo oblačno in megleno vreme, občasno bo rahlo snežilo. Fotografija je simbolična. FOTO: Aleš Černivec
    Prevladovalo bo oblačno in megleno vreme, občasno bo rahlo snežilo. Fotografija je simbolična. FOTO: Aleš Černivec
    R. I.
    5. 1. 2026 | 07:57
    5. 1. 2026 | 09:17
    2:46
    Popoldne bo večji del države zajelo rahlo sneženje, napovedujejo pri Arsu. Ponekod že od jutranjih ur naletavajo snežinke. Na Primorskem bo v nižjih legah deževalo, za območje so izdali tudi rumeno opozorilo za burjo.

    image_alt
    Planinca premamila Črna prst – pozabil je na osnovno opremo, a vseeno tvegal

    Vreme bo danes oblačno, najvišje dnevne temperature se bodo gibale med minus štiri do nič stopinj Celzija, na Goriškem in v Slovenski Istri bo okoli pet stopinj. Najmanj padavin pričakujejo bo v severozahodnih krajih. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, še napovedujejo pri Arsu.

    Danes se bo po zahodni strani Alp proti zahodnemu delu Sredozemlja začela spuščati polarna zračna masa, od jugozahoda pa bo v višinah pritekal zelo vlažen zrak, pojasnjujejo pri portalu Neurje.si. Njihovi modelski izračuni kažejo, da se bodo snežne padavine v prihodnjih dneh pomikale proti jugu Sredozemlja. Večje snežne pošiljke po trenutnih napovedih v naslednjih dneh pri nas ne bo.

    Danes bo oblačno z rahlimi snežnimi padavinami. Fotografija je simbolična. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Danes bo oblačno z rahlimi snežnimi padavinami. Fotografija je simbolična. FOTO: Leon Vidic/Delo

    Tudi do minus 14 stopinj Celzija

    Jutri in v sredo bo ponovno oblačno. V torek ponoči bodo padavine ponehale, sneg bo naletaval le na skrajnem jugovzhodu, napoveduje Arso. Čez dan bo občasno rahlo snežilo ponekod v notranjosti države. Najmanjša verjetnost padavin bo v zahodni in severni Sloveniji.

    V torek bodo najnižje jutranje temperature od minus sedem do minus ena, najvišje pa od dve do pet stopinj Celzija. Najtopleje bo na Primorskem, kjer se bo burja v torek nekoliko okrepila.

    Pri Arsu so za četrtek izdali rumeno opozorilo po vsej Sloveniji. FOTO: Arso/Zajem zaslona
    Pri Arsu so za četrtek izdali rumeno opozorilo po vsej Sloveniji. FOTO: Arso/Zajem zaslona

    V sredo in četrtek se bo še ohladilo. Pri Arsu so izdali rumeno opozorilo za nizke temperature po celotni Sloveniji, razen na Primorskem. Najnižje temperature bodo od minus 14 do minus deset stopinj Celzija. V četrtek se bo zjasnilo.

    Razmere v gorah

    Prevladovalo bo oblačno in megleno vreme, občasno bo rahlo snežilo. Količina padavin bo majhna, v zahodnih Julijcih in zahodnih Karavankah bo verjetno suho.

    Pihal bo večinoma šibak vzhodni veter, v visokogorju pa zmeren jugozahodnik. Mrzlo bo, temperatura bo okoli minus deset stopinj Celzija.

