Snežne padavine bodo zajele večji del države, še se bo ohladilo

Popoldne bo večji del države zajelo rahlo sneženje, napovedujejo pri Arsu. Ponekod že od jutranjih ur naletavajo snežinke. Na Primorskem bo v nižjih legah deževalo, za območje so izdali tudi rumeno opozorilo za burjo.

Vreme bo danes oblačno, najvišje dnevne temperature se bodo gibale med minus štiri do nič stopinj Celzija, na Goriškem in v Slovenski Istri bo okoli pet stopinj. Najmanj padavin pričakujejo bo v severozahodnih krajih. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, še napovedujejo pri Arsu.

Danes se bo po zahodni strani Alp proti zahodnemu delu Sredozemlja začela spuščati polarna zračna masa, od jugozahoda pa bo v višinah pritekal zelo vlažen zrak, pojasnjujejo pri portalu Neurje.si. Njihovi modelski izračuni kažejo, da se bodo snežne padavine v prihodnjih dneh pomikale proti jugu Sredozemlja. Večje snežne pošiljke po trenutnih napovedih v naslednjih dneh pri nas ne bo.

Danes bo oblačno z rahlimi snežnimi padavinami. Fotografija je simbolična. FOTO: Leon Vidic/Delo

Tudi do minus 14 stopinj Celzija

Jutri in v sredo bo ponovno oblačno. V torek ponoči bodo padavine ponehale, sneg bo naletaval le na skrajnem jugovzhodu, napoveduje Arso. Čez dan bo občasno rahlo snežilo ponekod v notranjosti države. Najmanjša verjetnost padavin bo v zahodni in severni Sloveniji.

V torek bodo najnižje jutranje temperature od minus sedem do minus ena, najvišje pa od dve do pet stopinj Celzija. Najtopleje bo na Primorskem, kjer se bo burja v torek nekoliko okrepila.

Pri Arsu so za četrtek izdali rumeno opozorilo po vsej Sloveniji. FOTO: Arso/Zajem zaslona

V sredo in četrtek se bo še ohladilo. Pri Arsu so izdali rumeno opozorilo za nizke temperature po celotni Sloveniji, razen na Primorskem. Najnižje temperature bodo od minus 14 do minus deset stopinj Celzija. V četrtek se bo zjasnilo.