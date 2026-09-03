Hidrolog Polajnar: Vode primanjkuje, rešitev je le dolgotrajen dež

Janez Polajnar opozarja tudi na izjemno visoke temperature voda – reke na vzhodu države so presegle 30 stopinj.
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Hidrolog Janez Polajnar iz Agencije RS za okolje meni, da bo pravo olajšanje prinesel šele dolgotrajen jesenski dež, ne le kratkotrajne nevihte. FOTO: Dejan Javornik
Slovenija tudi po izjemno vročem poletju ostaja v nizkovodnih razmerah. Najbolj izpostavljeni so vodotoki na Dolenjskem in v Pomurju, ponekod pa so bili pretoki letos celo rekordno nizki. Tudi podzemne vode ostajajo pod pritiskom, čeprav rekordno nizkih vodostajev niso dosegle.
Najbolj izpostavljeni so vodotoki na Dolenjskem in v Pomurju, ponekod pa so bili pretoki letos celo rekordno nizki. FOTO: Leon Vidic
»Trenutno še vedno beležimo nizkovodne razmere, praktično po vsej Sloveniji,« pravi hidrolog Janez Polajnar. Ob tem opozarja tudi na izjemno visoke temperature voda – reke na vzhodu države so presegle 30 stopinj, rekordno topli pa sta bili tudi Bohinjsko in Blejsko jezero.
Rekordno topli pa sta bili tudi Bohinjsko in Blejsko jezero. FOTO: dokumentacija Dela
Pravo olajšanje bo po ...
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