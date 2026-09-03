Stroka opozarja: Poletja še ni konec, vročina do torka, nato preobrat

Poletna vročina se bo v začetku meteorološke jeseni še nadaljevala. Najbolj vroča bosta petek in sobota, ko se bodo temperature ponekod povzpele do 33 stopinj Celzija. V soboto lahko severno polovico države dosežejo tudi posamezne plohe in nevihte. Letos beležimo nadpovprečno visoke temperature. FOTO: Voranc Vogel »Do vključno torka bo še vztrajalo to poletno vreme v začetku meteorološke jeseni,« napoveduje meteorologinja Katja Kozjek Mihelec. Meteorologinja Katja Kozjek Mihelec iz Arsa FOTO: Dejan Javornik Nato naj bi sredi prihodnjega tedna Slovenijo dosegla izrazitejša hladna fronta, ki bo prinesla občutno ohladitev in tudi več padavin. Po trenutnih napovedih bi lahko padlo od 20 do 50 milimetrov ...