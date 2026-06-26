Obstaja velika verjetnost, da dosežemo junijski temperaturni rekord

Slovenijo v prihodnjih dneh čaka sončno in vse bolj vroče vreme. Po napovedi Agencije Republike Slovenije za okolje (Arso) se bodo temperature iz dneva v dan še zviševale, proti koncu tedna pa se bo občutno povečala toplotna obremenitev. Zaradi vročine je Arso za prihodnje dni izdal tudi več opozoril.

Danes bo po večini države prevladovalo jasno vreme. Le na zahodu bo zjutraj prehodno nekaj zmerne oblačnosti. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo dosegle od 32 do 37 stopinj Celzija.

Najizrazitejša bo na Primorskem in v večjih mestih, kjer bodo visoke dnevne in nočne temperature dodatno obremenjevale prebivalce. FOTO: ARSO

Še nekoliko bolj vroče bo v soboto, ko bo sončno po vsej državi. V notranjosti bo še naprej pihal šibak veter vzhodnih smeri. Jutranje temperature bodo večinoma med 14 in 18 stopinjami Celzija, na Primorskem ter v večjih mestih okoli 20 stopinj. Čez dan se bo ozračje segrelo na od 33 do 38 stopinj Celzija. Tudi v nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo večinoma jasno in zelo vroče vreme, brez večjih sprememb.

Bo padel nov rekord?

Vremenoslovec Arsa Urban Žagar je za Delo povedal, da lahko osvežitev pričakujemo v sredo popoldne, ko bo ozračje ohladil vpliv hladne fronte, od četrtka naprej pa bodo temperature nižje. V nedeljo bo za odtenek bolj vroče od ostalih dni, ko naj bi temperature na Primorskem, Goriškem in v Vipavski dolini dosegle od 34 do 39 stopinj Celzija.

Opozorila Za soboto je za jugozahodno Slovenijo izdano rdeče opozorilo zaradi velike toplotne obremenitve. V nedeljo bo rdeče opozorilo razširjeno na osrednjo in jugovzhodno Slovenijo. V ponedeljek bo najvišja stopnja opozorila veljala za jugozahodno in osrednjo Slovenijo, medtem ko je za torek za zdaj za celotno državo izdano oranžno opozorilo.

V Ljubljani se bo temperatura gibala okoli 37 stopinj Celzija. Žagar je še dejal, da obstaja velika verjetnost, da presežemo lanski junijski rekord, ki je znašal 38,4 stopinje Celzija. Dodaja, da so tako dolgi in intenzivni vročinski valovi nenavadni za to obdobje in da je letošnji še izrazitejši kot lani. Ob tem poudarja, da gre lahko tudi za naključje, vendar pa trend postaja vse bolj jasen.

Vročinski val vremenoslovci opredeljujejo kot obdobje, ko vsaj tri dni zapored povprečna dnevna temperatura presega določeno mejno vrednost. Za nižine osrednje Slovenije to pomeni okoli 24 stopinj Celzija. Po besedah Urbana Žagarja bi lahko glede na trenutno napoved dosegli rekordno število dni vročinskega vala, ki je doslej trajal 15 dni.

Morje se bo še ogrelo

Po napovedi vremenoslovcev bo v Slovenskem primorju od petka do ponedeljka prevladovalo jasno in vroče vreme. V jutranjih urah bo pihal šibak burin, sredi dneva in popoldne pa maestral. Morje bo zjutraj mirno, čez dan rahlo vzvalovano, vidljivost pa bo presegala deset kilometrov. Temperatura morja je v četrtek dosegla 27 stopinj Celzija, do začetka novega tedna pa se bo po napovedih še nekoliko zvišala.

Karta temperature rek, jezer in morja. FOTO: ARSO

V gorah previdno zaradi vročine

Tudi v gorah bodo razmere v prihodnjih dneh zahtevne. Slovenija bo ostala pod vplivom območja visokega zračnega tlaka s suhim in zelo toplim zrakom, zato bodo vzponi v visokogorje, sredogorje in po soncu izpostavljenih planinskih poteh zelo naporni. Na Arsu opozarjajo, da so lahko takšne razmere nevarne predvsem za ljudi, ki vročino slabše prenašajo.

V UKC Ljubljana ob vročinskem valu opozarjajo, da visoke temperature predstavljajo veliko tveganje predvsem za starejše ljudi, saj lahko povzročijo resno poslabšanje zdravstvenega in funkcionalnega stanja. Posebej ogroženi so tisti, ki jemljejo zdravila za zniževanje krvnega tlaka ali odvajanje vode, pa tudi posamezniki, ki morajo omejevati vnos tekočine. Med najbolj ranljivimi so onemogli starostniki, ki so pri zagotavljanju primerne temperature bivalnega okolja in zadostnega vnosa tekočine odvisni od pomoči drugih. Zato v UKC Ljubljana pozivajo svojce, sosede in prijatelje, naj v vročih dneh večkrat preverijo počutje starejših oseb, zlasti tistih, ki živijo same. Ob tem svetujejo zadrževanje v ohlajenih ali senčnih prostorih, redno pitje vode še preden se pojavi občutek žeje ter izogibanje alkoholu in pijačam s kofeinom. Če učinkovito hlajenje prostorov ni mogoče, priporočajo večkratno tuširanje ali kopanje. Priporočljiva so lahka, ohlapna in svetla oblačila, medtem ko se je treba izogibati dodatnemu segrevanju prostorov, na primer s kuhanjem. Pomembno je tudi, da se ljudje s sorodniki, prijatelji ali sosedi dogovorijo za medsebojno pomoč in občasni nadzor v času najhujše vročine.

Do nedelje bo v gorah prevladovalo jasno vreme, popoldne pa se bodo razvijali posamezni kopasti oblaki. Pihal bo šibak veter vzhodnih smeri. Temperature bodo za gorski svet izjemno visoke – na nadmorski višini 1.500 metrov se bodo zgodaj popoldne gibale od približno 23 stopinj Celzija danes do okoli 25 stopinj Celzija v nedeljo, na 2.500 metrih pa od okoli 13 do 16 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo sprva še jasno, čez dan pa bo ob nekoliko bolj vlažnem zraku več kopaste oblačnosti. Predvsem na območju Julijskih Alp in zahodnih Karavank bodo popoldne ali proti večeru lahko nastale posamezne vročinske nevihte, temperature pa se bodo nekoliko znižale.

Planincem na Arsu svetujejo, naj se na ture odpravijo zgodaj zjutraj, s seboj vzamejo dovolj tekočine in se ustrezno zaščitijo pred soncem. Ultravijolični indeks bo dosegel vrednost 10, zato je zaščita pred sončnimi žarki še posebej pomembna. Tistim, ki vročino težje prenašajo, priporočajo, da z zahtevnejšimi pohodi počakajo do konca vročinskega vala.

Kot pojasnjujejo na Arsu, nad večjim delom Evrope vztraja območje visokega zračnega tlaka s središčem nad srednjo Evropo. Nad Slovenijo bo v višinah od severovzhoda dotekal vse bolj suh in topel zrak, kar bo omogočalo nadaljevanje stabilnega in vročega vremena.