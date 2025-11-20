Kje bo jutri zapadlo največ snega

Ob jugozahodnem vetru v višinah so se že ponoči v zahodnem delu države začele pojavljati padavine, predvsem na Gorenjskem tudi snežne, poročajo pri Arsu. Čez dan se bo ogrelo, s tem pa se bo dvignila tudi meja sneženja. Najvišje dnevne temperature se bodo gibale med dve in osem stopinj, na Goriškem in ob morju tudi do 12 stopinj Celzija.

Pri Arsu so za petek izdali rumeno vremensko opozorilo za celotno Slovenijo. Ponoči se bodo padavine namreč prehodno okrepile in zajele večji del države. Snežilo ne bo le v gorah, temveč tudi po nižinah v notranjosti Slovenije. Najnižje jutranje temperature se bodo gibale med minus eno in dvema stopinjama Celzija, čez dan se bo ogrelo do tri stopinje, na Goriškem in ob morju do sedem stopinj Celzija.

Danes je že snežilo na območju Bleda.

Petek bo oblačen z občasnimi rahlimi padavinami. Po nižinah Primorske bo deževalo in pihala bo burja. Drugod se bodo izmenjavale dežne in snežne padavine.

Nad nadmorsko višino okoli 500 metrov lahko zapade od pet do deset centimetrov snega, po nižinah ga pričakujemo manj, so na družbenem omrežju X zapisali pri Arsu. V soboto bo sneg naletaval le še na jugovzhodu države, v nedeljo pa se bo delno zjasnilo.