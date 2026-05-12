Veter bo lomil drevesa, ob nevihtah možni tudi toča in sodra

Pri Agenciji RS za okolje so za torek za celotno Slovenijo izdali oranžno opozorilo za veter, za osrednjo in vzhodno Slovenijo pa tudi za nevihte. Dopoldne in sredi dneva bo ob prehodu izrazite hladne fronte zapihal močan severni veter, ki bo v sunkih ponekod presegal hitrost 70 kilometrov na uro in lahko povzroči vetrolom, opozarjajo pri Arsu.

Padavine bodo zajele vso državo, ob nevihtah bodo možni krajevni nalivi. Pihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja, ob obali lahko tudi tramontana. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov.

Pri Neurje.si opozarjajo tudi na možnost manjše toče in sodre ter poudarjajo, da bodo padavine zelo neenakomerno razporejene, zato bodo razlike med posameznimi kraji lahko precejšnje. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti.

Veter podiral drevesa tudi včeraj Močnejše nevihte z okrepljenim severnim vetrom so sicer že v ponedeljek zvečer povzročile nekaj nevšečnosti. Veter je podiral drevesa in v dveh primerih razkril ostrešji, meteorna voda pa je zalivala objekte. V občini Cerkno je plaz zasul strugo in ogrožal objekte. Podrta drevesa so gasilci med drugim odstranjevali v občinah Tolmin, Kanal ob Soči, Piran, Grad, Radlje ob Dravi in Selnica ob Dravi. Zaradi močnega deževja je meteorna voda zalivala objekte, med drugim je v Novi Gorici zalilo prostore lokala, voda je ogrožala tudi stanovanjski objekt.

Ohladilo se bo

Temperature bodo danes sprva od osem do 13 stopinj Celzija. Padavine bodo prinesle ohladitev, zato bo popoldne večinoma le od pet do deset, na Primorskem pa od 12 do 16 stopinj Celzija.

Padavine bodo zelo neenakomerno razporejene. FOTO: Jure Eržen/Delo

Veter bo ponoči prenehal in razjasnilo se bo. V sredo bodo najnižje jutranje temperature od minus ena do tri, v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus štiri, na Primorskem od tri do šest stopinj Celzija, napovedujejo pri Arsu, kjer so za sredo izdali rumeno opozorilo za nizke temperature.

Vreme bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj Celzija.

V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem.