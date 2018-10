Vremenska napoved za vikend vse slabša: možnost poplav in močan veter

S centra za obveščanje RS (Cors) so sporočili, da v prihodnjih dneh zaradi napovedanih padavin in predvsem občasnih nalivov pričakujejo pospešeno odtekanje površinskih in meteornih voda.



»Zaradi velikih količin odpadlega listja so sistemi za odvodnjavanje ponekod zamašeni in onemogočajo odtekanja vode, zaradi česar lahko pride do poplavljanja objektov in prometnic. Priporočamo, da lastniki in upravljavci pregledate in po potrebi očistite sisteme odvodnjavanja,« so še navedli.



Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Ljubljana Vič so na facebooku spomnili na poplave, ki so Ljubljano prizadele pred štirimi leti. »Za nedeljo in ponedeljek je napovedano obilnejše deževje. Zaradi odpadlega listja obstaja večja verjetnost, da se bodo kanalizacijski jaški in odtoki zamašili. Preventivno pospravite listje, sčistite odtoke in si s tem zagotovite, da ne bo prišlo do zalivanja meteorne vode v kleti, dvorišča in nižje ležeče objekte,« njihovo izjavo povzema STA.



Vremenoslovci napovedujejo, da se bo nad zahodno Evropo in zahodnim ter severnim Sredozemljem poglobilo ciklonsko območje.



Deževati bo na zahodu države začelo že danes, padavine pa se bodo nato le še stopnjevale. »Ker bodo nalive občasno spremljali tudi močnejši sunki vetra, lahko nepritrjeni predmeti ter padajoča drevesa ali veje poškodujejo objekte, ljudi in vozila,« je še sporočil Cors.