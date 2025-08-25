Vremenske razmere so letos drugačne kot lani: Hladna jutra, mrzla voda

Danes smo se prebudili v nenavadno hladno avgustovsko jutro. Na severovzhodu Slovenije se je temperatura ponekod spustila na vsega sedem stopinj Celzija, še nižje pa so jo izmerili v mraziščih – na Babnem polju je bilo le štiri stopinje. Takšnih svežih juter sredi poletja v zadnjih letih beležimo precej redko, so spomnili portalu Meteoinfo.

Po besedah meteorologov je bil letošnji junij vremensko izrazito ekstremen, julij in avgust pa sta se po temperaturah gibala bliže dolgoletnemu povprečju 1991–2020. Tudi jutri bo jutro še razmeroma hladno, nato pa se bo z južnimi in jugozahodnimi vetrovi začelo postopno segrevati.

Morje letos prijaznejše kot lani

Podobno kot na kopnem so tudi razmere na morju drugačne kot v lanskem poletju. »Morje je letos precej hladnejše kot lani v tem času, ko je bilo nadpovprečno toplo,« so za Slovensko tiskovno agencijo (STA) pojasnili na Morski biološki postaji Piran, ki deluje v okviru Nacionalnega inštituta za biologijo. Trenutne meritve kažejo, da se površinska temperatura morja giblje v skladu z dolgoletnim povprečjem.

Na raziskovalni boji Vida, kjer podatke neprekinjeno zbirajo od leta 2002, je bila 18. avgusta ob 9.30 izmerjena temperatura 25,1 stopinje Celzija, medtem ko je pričakovana povprečna vrednost 25,7 stopinje. Na isti dan lani je bila 24-urna povprečna temperatura kar 29 stopinj. Meritve so za STA navedli raziskovalci Valentina Pitacco, Ana Fortič in Martin Vodopivec.

Tudi v Akvariju Piran so zadovoljni, da letos ni prišlo do temperaturnih ekstremov. »Hvaležni smo, da temperatura morja ostaja v normalnih okvirjih in ne povzroča dodatnega stresa morskim organizmom,« je dejala strokovna vodja akvarija Manja Rogelja.

Meduze in rebrače – letos brez posebnosti

V slovenskem morju se podobno kot v hrvaški Istri tudi letos pojavljajo rebrače, a to ni več posebnost. Vrsta Mnemiopsis leidyi se množično razrašča že od leta 2016, praviloma proti koncu poletja. »Za letos nimamo podatkov, da bi jih bilo več kot prejšnja leta,« so pojasnili na morski biološki postaji.

V začetku poletja so bile nekoliko pogostejše kompasne meduze, a so zadnje zabeležili konec junija. »Verjetnost, da bi kopalci srečali kompasno meduzo, je zato zelo majhna,« so za STA navedli raziskovalci. Ob morebitnem stiku priporočajo spiranje kože z morsko vodo, odstranitev lovk in obisk zdravnika ob močnejši reakciji. Rebrače medtem ožigalk nimajo in ne povzročajo opeklin.

Po navedbah piranske občine meritve kakovosti voda, ki jih izvaja Agencija RS za okolje (Arso), potrjujejo, da je morje v Piranu čisto in varno za kopanje. Občina dodatno skrbi za okolje z rednim čiščenjem morskega dna v sodelovanju z zavodom YouSea ter z akcijami ozaveščanja proti odmetavanju odpadkov, zlasti cigaretnih ogorkov in vlažilnih robčkov. V projekte vključujejo tudi mlade in lokalna društva.