Vrh EPP v izjavi kritičen do političnega dogajanja v Sloveniji

Voditelji članic Evropske ljudske stranke (EPP) so bili v četrtek v Bruslju kritični do političnega dogajanja v Sloveniji, kjer se po njihovih besedah dogaja razkroj vladavine prave in političen prevzem medijev. »Priča smo razkroju vladavine prava in političnemu prevzemu medijev v Sloveniji, kjer je levičarska vlada z zakonom po nujnem postopku in izvajanjem nesprejemljivega pritiska na ustavno sodišče dejansko prevzela popoln nadzor nad nacionalno javno radiotelevizijo RTV,« so zbrani zapisali v izjavi po srečanju.

Na srečanju pred vrhom EU, ki ga je gostil predsednik EPP Manfred Weber, so bili med drugim prisotni voditelji držav iz strank članic EPP, pa tudi vodje strank, ki so trenutno v opoziciji, med njimi vodja SDS Janez Janša. Izmed voditeljev držav članic EU so se vrha EPP udeležili avstrijski kancler Karl Nehammer, hrvaški premier Andrej Plenković, grški premier Kiriakos Micotakis pa tudi premierji Cipra, Latvije, Švedske, Finske in Irske.

Na srečanju sta bili še predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola. Voditelji so v izjavi med drugim omenili volilne uspehe, ki so jih v zadnjih tednih in mesecih njihovi člani dosegali na nacionalnih volitvah. Izpostavili so njihovo zmago na Finskem, v Bolgariji, Grčiji, pa tudi na lokalnih volitvah v Španiji in predsedniških v Latviji.

Kritični pa so bili še do dogajanja na Poljskem, zlasti glede nedavnega sprejema zakona o preiskavi ruskega vpliva, katerega namen naj bi bil dejansko utišati opozicijo pred jesenskimi volitvami. Izrazili so podporo milijonom Poljakom, ki protestirajo proti vladi, in svoji članici Državljanski platformi ter njenemu voditelju Donaldu Tusku »v njihovem boju za obnovitev demokracije in vladavine prava na Poljskem«.