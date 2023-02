Potrdili nove žrtve jezuita Rupnika, med njimi tako ženske kot moški

Vrh mednarodnih hiš jezuitskega reda v Rimu je zgodaj davi objavil novo poročilo o pričevanju domnevnih žrtev slovenskega patra Marka Rupnika. V njem potrjuje, da so med ljudmi, ki so odgovorili na poziv reda iz decembra lani in prijavili nove primere, tako ženske kot moški, piše v sporočilu na spletni strani vrha mednarodnih hiš jezuitskega reda.

Gre za prijave duhovnih, psiholoških in seksualnih zlorab z zelo visoko stopnjo verjetnosti, ki naj bi jih Rupnik zakrivil med sredino 80. let prejšnjega stoletja in letom 2018. Številne domnevne žrtve se namreč med seboj ne poznajo in pripovedovana dejstva se nanašajo na različna obdobja, piše v poročilu.

V poročilu tudi piše, da je skupina za obravnavanje primerov pritožb proti jezuitu patru Rupniku predlagala, da bi se o pričevanjih domnevnih žrtev sestala z njim, a brez uspeha. Mu je pa izročila obsežno dokumentacijo o svojem delu. Rupnik je bil tudi obveščen o naravi in vsebini obtožb ter o odločitvi vrha mednarodnih hiš jezuitskega reda.

Delegat mednarodnih hiš Johan Verschueren je potrdil, da je red Rupniku prepovedal vsakršno javno umetniško dejavnost, zlasti v verskih objektih. Že prej so mu prepovedali vse oblike javnega duhovniškega udejstvovanja, javno komuniciranje, ne sme pa niti zapustiti italijanske dežele Lacij.

Kot je dodal Verschueren, ne izključujejo niti nadaljnjih disciplinskih ukrepov proti patru Rupniku. Napovedal je notranji postopek, v katerem bo lahko Rupnik sam podal svojo različico dogajanja. Sporočil je še, da namerava sprejeti ukrepe, s katerimi bo zagotovil, da se podobni primeri, kot so bili omenjeni v poročilu, ne bodo več dogajali.

Glede na naravo prejetih pritožb bi bilo po njegovih navedbah mogoče izključiti, da bi bilo Rupnikovo ravnanje kaznivo pred italijanskimi pravosodnimi organi. So pa njegova ravnanja pomembna s kanonskega vidika in v zvezi z njegovim verskim in duhovniškim življenjem ter odgovornostjo.

Vrh mednarodnih hiš jezuitskega reda je novo poročilo pripravil po tem, ko sta v začetku letošnjega leta o zlorabah patra spregovorili še dve nekdanji redovnici, ki sta dejali, da ju je Rupnik otipaval in spolno napadel in da sta bili v redovniški skupnosti Loyola deležni tudi psihičnega nasilja.

Že predlanskim je bilo vloženih več obtožnic proti Rupniku glede spolnih zlorab redovnic ljubljanske skupnosti Loyola, a je pristojni cerkveni organ ugotovil, da so zastarale, zato je primer zaključil.