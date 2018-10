Vrhovno sodišče: Argumentacija ESČP je neprepričljiva  

Ljubljana – Argumentacija Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP), da je šlo v primeru Pro Plus za kaznovalni postopek in ne postopek nadzora omejevanja konkurence, zato bi moralo vrhovno sodišče izvesti ustno obravnavo, je neprepričljiv, danes sporočajo iz vrhovnega sodišča.ESČP je včeraj sporočil, da je sporu med medijsko družbo Pro Plus in pa državo razsodil v prid družbi Pro Plus. Ko je tedanji urad za varstvo konkurence (zdaj agencija za varstvo konkurence) pred leti Pro Plusu izrekel globo zaradi oviranja pooblaščenih oseb, bi namreč moralo vrhovno sodišče omogočiti ustno obravnavo, na kateri bi Pro Plusu omogočili, da predstavi svojo plat zgodbe. S tem je bila, kot je ugotovilo ESČP, Pro Plusu kršena pravica do pravičnega sojenja.Iz vrhovnega sodišča so danes sporočili, da bodo zadevo še dodatno proučili, a da ob prvem branju ugotavljajo, da odločitev ESČP s svojimi argumenti ne prepriča. Kot so pojasnili, se je v omenjenem primeru pred vrhovnim sodišče uporabljal zakon o preprečevanju omejevanja konkurence, ki jasno določa, da sodišče pravilo odloča brez obravnave. »Takšnemu stališču vrhovnega sodišče je pritrdilo tudi ustavno sodišče.«