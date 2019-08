Vrhovno sodišče: Dosedanje razumevanje kaznivega sovražnega govora je bilo preozko

Vrhovno sodišče: »Besedno zvezo, ki se nanaša na način storitve, s katerim se lahko ogrozi ali moti javni red in mir, je treba razlagati tako, da ni nujno, da bi zaradi storilčevega ravnanja do neposredne ogrozitve javnega reda in miru dejansko tudi prišlo, ampak je dovolj, da je dejanje sposobno povzročiti konkretno nevarnost, ki se kaže v ogrozitvi varovane dobrine.«

GRAFIKA: Delo

Ljubljana – Senat vrhovnega sodišča je ugodil zahtevi za varstvo zakonitosti, ki jo je nanj naslovil vrhovni državni tožilecin se nanaša na nestrpni zapis proti romski skupnosti iz leta 2011. Po obsodilni sodbi na prvi stopnji je višje sodišče obdolženca namreč oprostilo, ker njegov zapis ni izpolnjeval znakov kaznivega dejanja. Zaradi tolmačenja, da abstraktna nevarnost ni dovolj za obsodbo oziroma kazenski pregon sovražnega govora, ampak je zaradi storilčevega ravnanja potrebna neposredna ogrozitev javnega reda in miru, tožilstvo primerov sovražnega govora v preteklosti tako sploh ni posredovalo naprej sodiščem. Zaradi tega je bilo zadnja leta tudi vse manj prijav takšnih dejanj. Zdaj na vrhovnem sodišču ugotavljajo, da v konkretni kazenski zadevi grožnja res ni bila izrecno uporabljena, vendar zapis – sicer eden od številnih v tistem času objavljenih na spletnem portalu Radia Krka –, ki s svojo vsebino napotuje na uporabo eksploziva in strelnega orožja proti romski skupnosti in glasbena želja, v kateri se pevca sprašujeta, kam so odšli vsi Romi (cigani), pomeni grožnjo per se.Glede na to, da je romski skupnosti že ustavno zagotovljeno dodatno varstvo in s tem pozitivna diskriminacija, kar je glede na zgodovinsko izkušnjo te skupnosti tudi razumljivo, obdolženčev predlog za rešitev »problema« po mnenju vrhovnega sodišča vsebuje vse zakonske znake kaznivega dejanja, tako da ni potrebno, da bi bil izpolnjen še dodatni pogoj, da bi ravnanje storilca privedlo do potencialne nevarnosti ogrožanja ali motenja javnega reda in miru.Stališče vrhovnega sodišča, da je bilo dosedanje razumevanje kaznivega sovražnega govora tako na strani tožilstva kot sodišč zelo ozko, bi lahko v prihodnje vodilo v drugačno sodno prakso. Na nujnost odločnejšega preganjanja tovrstnega govora so strokovnjaki sicer opozarjali že dalj časa.