Vrhovno sodišče je Adrianu Petelinu, doma iz Devina, po rodu pa iz Mahinj v Italiji, potrdilo kazen, ki mu jo je avgusta lani izreklo koprsko višje sodišče, je potrdila njegova zagovornica odvetnica Monika Mavsar. Vrhovni sodniki so zahtevo za varstvo zakonitosti zavrnili kot neutemeljeno.

Za umor, ki ga je pred štirimi leti in osmimi meseci zagrešil na domu žrtve v Kobjeglavi, bo tako v zaporu preživel 22 let. Če ga ne bodo pogojno izpustili, bi to za 62-letnika lahko pomenilo tudi dosmrtno kazen. Petelina je senat, ki mu je predsedoval okrožni sodnik Matevž Gros, 18. julija 2024 obsodil za umor 57-letnega Kraševca Darja Grmeka. Ta je bil 1. aprila 2022 v svoji hiši v Kobjeglavi na Krasu umorjen zaradi dolga, ki ga je imel do njega Petelin.

Sodišče je Petelinu na prvi stopnji izreklo 23 let zapora. Grmeka naj bi umoril na grozovit način. Pri raztelešenju trupla so našteli številne ubode. Z nožem in vrtnimi škarjami ga je 25-krat zabodel in trikrat zarezal v glavo, obraz, vrat, hrbet in prsni koš. Nad njim naj bi se izživljal in mu povzročil nepotrebno trpljenje. Prvih 18 ran je žrtev doživljala pri zavesti, smrtna pa je bila le ena od njih.

Petelin ni zanikal, da je bil pokojnemu dolžan, vendar je zatrjeval, da je dolg poravnal. FOTO: Moni Černe

Po mnenju izvedenca se je Grmek dobro zavedal, da se bliža njegova smrt, in je umrl v hudih telesnih in duševnih bolečinah ter smrtni grozi. Obsežna izguba krvi je povzročila hemoragični šok, zaradi katerega mu je zastalo srce. Kot je ugotovilo sodišče, je Petelin pri Grmeku kupoval drogo in mu bil dolžan večjo vsoto denarja, ki naj bi izvirala iz preprodaje droge. Natančen znesek ni znan.

Petelin ni zanikal, da je bil pokojnemu dolžan, vendar je zatrjeval, da je dolg poravnal. Priče so omenjale celo 180.000 evrov, ki da jih upniku ni vrnil. Ker denarja za poplačilo dolga ni imel, naj bi se odločil, da bo upnika umoril. Ta pa ga je pričakoval s 35.000 evri vračila.

Trdni dokazi

Obdolženi krivde ni priznal. Trdil je, da ga v času umora sploh ni bilo na kraju, temveč da je, tako je povedal na pritožbeni seji pred senatom višjega sodišča, okoli 11.30 hodil peš po Devinu, kar naj bi posnela kamera na avtobusni postaji.

A med najtrdnejšimi dokazi proti njemu je bil njegov DNK, ki so ga našli na nožu, s katerim naj bi tako silovito zabodel Grmeka, da se je večkrat zlomil. Njegove biološke sledi so našli tudi na vžigalniku ob truplu, s katerim naj bi zanetil ogenj, ter na kopalniški polici ob oknu, skozi katero naj bi po umoru pobegnil.

Po mnenju izvedenca se je Grmek dobro zavedal, da se bliža njegova smrt, in je umrl v hudih telesnih in duševnih bolečinah ter smrtni grozi.

Poskušal je zažgati truplo in prostor, da bi uničil dokaze. A se zaradi pomanjkanja kisika v prostoru požar ni razplamtel, truplo pa je bilo močno ožgano. Truplo sta naslednji dan našla italijanska državljana, ki sta vstopila v Grmekovo hišo. O dogodku nista obvestila policije, sta pa odšla do znanke in ji povedala, kaj sta našla. Znanka je novico prenesla hčerki žrtve, ta pa je poklicala mater, Grmekovo nekdanjo ženo, ki je nato obvestila policijo.

Senat koprskih višjih sodnikov je Petelinu avgusta lani prisojeno kazen znižal za leto dni. Sodbo sodišča prve stopnje je spremenil tako, da je iz opisa kaznivega dejanja izpustil navedbo, da je bilo storjeno na grozovit način. Pravnomočna kazen tako znaša 22 let zapora, plačilo 5000 evrov in po prestani kazni petletni izgon iz Slovenije.