Vrhunska kombinacija udobja in elegance: vaš dom v srcu slovenske prestolnice

Schellenburg, ki bo kmalu v celoti zaključen, že zdaj ponuja svojim prebivalcem edinstven življenjski slog. Villa že gosti srečne lastnike novih stanovanj, v zaključni fazi gradbenih del pa je tudi Palais. Izkoristite zadnjo priložnost za nakup stanovanja v Schellenburgu in uživajte v vseh čarih središča Ljubljane.

Uživajte v edinstvenem stanovanju v središču mesta

Schellenburg je več kot le stanovanjski kompleks – je prava umetnost bivanja. Ustvarjen je bil s strastjo do popolnosti, s poudarkom na podrobnostih, udobju in kakovosti življenja. S svojo izjemno lokacijo v središču Ljubljane vas bo Schellenburg povezal s srčiko mesta, obenem pa omogočal zatočišče in umik v vaš lastni svet miru.

FOTO: Tivoli d.o.o.

Izkoristite vznemirljive priložnosti neposredno pred vašim pragom

Korak stran vas čaka osupljivo mesto s številnimi vznemirljivimi možnostmi. Zjutraj si privoščite dišečo kavico v bližnji kavarni, nato pa uživajte v slastnih rogljičkih iz pekarne za vogalom, morda si privoščite še kepico kremastega sladoleda na Prešernovem trgu. Od tam se lahko odpravite še na krajši sprehod do slikovitega Zmajskega mostu. Kamniti most se razprostira čez smaragdno Ljubljanico, na njem pa že desetletja pridno sedijo štirje zmaji, varuhi mesta, katerega ime je izpeljanka besede »ljubezen«. In zakaj ne bi za popoln konec dneva še večerjali v najboljši restavraciji s sušijem ali pa obiskali predstavo v Mestnem gledališču ljubljanskem? Vse to je mogoče v zgolj nekaj korakih, če bivate v Schellenburgu!

Skriti biser Evrope: osrednja lokacija za raziskovanje stare celine

Korak stran pa niso zgolj kulinarične in kulturne priložnosti, temveč tudi najlepše lokacije na svetu. V Rimu z letalom pristanete že v dobri uri in na Piazzi Venezia še isto popoldne uživate v pravem italijanskem tiramisuju in užijete tisti slavni »dolce vita«. Prav tako lahko že v eni uri obiščete razstavo slavnega Gustava Klimta v muzeju Belvedere na Dunaju ali pa Brandenburška vrata v Berlinu, morda pa vas bolj vleče v Zürich na odlično švicarsko čokolado. Izbira je vaša.

Privoščite si neprecenljive trenutke s svojimi najdražjimi

Schellenburg je kraj, kjer boste ustvarjali neprecenljive spomine s svojimi najbližjimi. Povabite prijatelje na »amuse-bouche« v svoje elegantno stanovanje in jim na balkonu postrezite še s tematskimi koktajli. Še prej pa ne pozabite na sprehod s svojim kosmatincem po čudovitem parku Tivoli ali pa ob nabrežju Trnovskega pristana! S svojo boljšo polovico pa lahko ob toplih poletnih večerih obiščete koncerte na Kongresnem trgu in izkusite čarobno vzdušje klasične glasbe, ki odmeva po starih ljubljanskih ulicah.

FOTO: Tivoli d.o.o.

Vaša zgodba se začne tukaj Vsi ti neprecenljivi trenutki in edinstvena doživetja so na dosegu vaših rok in le korak stran od vašega doma. Odkrijte vrhunsko udobje, slog in družabno življenje, ki vas čaka v Schellenburgu. Preverite svoje možnosti že danes in se pripravite na nepozabno izkušnjo bivanja, kakršne ne boste našli nikjer drugje. Ne dovolite, da vam ta enkratna priložnost spolzi iz rok, in preverite, katera stanovanja v kompleksu Schellenburg so še na voljo.

Naročnik oglasne vsebine je Tivoli d.o.o.