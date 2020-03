Vrnjeni turisti v samoizolacijo

Z Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana so letala na zadnjih rednih letih odletela v ponedeljek. FOTO: Dejan Javornik



Vrednotnice za plačane aranžmaje

Z zadnjim ponedeljkovim pristankom pred zaprtjem se je na Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana iz Antalye vrnilo okoli 160 slovenskih turistov, včeraj pa je že z izrednim letom iz Moskve pripotovalo še 22 turistov. Z istim letalom se je domov, večinoma iz slovenskih zdravilišč, na primer Rogaške Slatine, vrnilo okrog 140 ruskih potnikov.Minister za zdravjeje povedal, da so bili vsi potniki iz Moskve in iz Turčije na letališču zdravstveno pregledani ter poslani domov v štirinajstdnevno samoizolacijo. Potekajo pogajanja za podoben evakuacijski let iz Maroka, kjer so med ujetimi evropskimi državljani tudi Slovenci. Odprto ostaja vprašanje, ali ni v Sloveniji še več ruskih turistov - zanimanje za včerajšnji izredni let v Moskvo je bilo namreč izjemno, cena vozovnice pa posledično visoka - in to kljub temu, da so slovenski hoteli tako kot gostilne zaprti.Slovenski turisti se vračajo iz tujine, vodja konzularne službe zunanjega ministrstvaje pojasnil, da je za pomoč pri tem zaprosilo še 90 ljudi, še najmanj dvakrat toliko pa jih je najverjetneje še v tujini. Med redkimi še odprtimi letališči je bilo včeraj zagrebško; slovenske državljane, ki bodo tam pristali, bodo v domovino še spustili. Za druge velja opozorilo, da se letalske poti hitro zapirajo in da so letališča med najnevarnejšimi okolji za okužbo, zato je nujno, da ljudje razmislijo, ali ne bo v tujini zanje varneje.Združenje turističnih agencij Slovenije (ZTAS) zaradi skoraj popolnega zastoja normalnega poslovanja slovenskim agencijam predlaga, da za vse že vplačane storitve izdajo vrednotnice . Poslovanje ni zastalo samo v EU, ampak v celotnem svetu, z izdajo vrednotnic, ki bodo veljale do 30. junija 2021, pa lahko agencije, ki za že vplačane storitve slovenskim gostom prejemajo enake vrednotnice, zagotovijo finančno varnost vplačil, izkoriščanje storitev pozneje in predvsem varnost že vplačanih vsot. Letalske karte, hoteli, prevozi in vse, vezano na počitnice, potovanja, kongrese je plačano vnaprej, z vrednotnicami pa bo že plačan ali rezerviran aranžma moč izkoristiti, ko bo to možno.V agenciji Nikal, ki ni članica ZTAS in ki je še prejšnji petek s skupino starejših turistov povsem neodgovorno odpotovala v Turčijo , so potrdili, da jim je v zadnjem trenutku uspelo urediti njihovo predčasno vrnitev.