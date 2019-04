Vroča juha v Gorenju se malo ohlaja

Velenje – Po včerajšnjem preplahu sindikata Slovenske kovinske in elektroindustrije Gorenje, da uprava z reorganizacijo in novo sistemizacijo načrtuje 1720 odpovedi pogodb o zaposlitvi, uprava pa je nato javnost obvestila, da bodo 1450 delavcem sočasno ponudili pogodbe za nova delovna mesta ter bo viškov okoli 270, je Konferenca sindikatov SKEI Gorenje omilila napovedi o zaostrovanju sindikalnega boja. »Pripravljeni smo se vrniti na pogajanja o kriterijih za določitev in reševanje presežnih delavcev, to pa je že napovedala tudi uprava,« je povedal predsednik konference Žan Zeba.



Sindikati sicer z razumevanjem, ne seveda tudi z odobravanjem, spremljajo prizadevanja kitajskega lastnika Hisense za optimizacijo Gorenja, zavračajo pa možnost, da bi bili žrtve tega le delavci, in pričakujejo, da bo med viški več vodilnih in vodstvenih delavcev, ki so Gorenje lani pripeljali do 111 milijonov evrov izgube, slabo poslovanje pa se letos nadaljuje, saj je, po Zebi, trenutna zasedenost proizvodnje le okoli 60-odstotna.



»Hisense si prizadeva za povečanje proizvodnje, zmanjšanje števila kadrov v servisnih službah, z lastniki se tudi strinjamo, da je vodstvenega kadra preveč. Včeraj so objavili tudi, da nikomur, tudi na novih delovnih mestih, ne bodo znižali plače, zahtevali pa bomo, da to zapišemo,« je dejal Zeba.



Izmed 4212 delavcev na lokaciji Velenje je med 270 odvečnimi veliko takšnih, ki lahko na zavodu v kratkem dočakajo upokojitev. Zavzema se za »mehko« zmanjševanje števila delavcev. Ne strinjajo pa se v sindikatih, da bi ključni kriterij za določanje viškov bili lanska in letošnja delovna uspešnost delavcev v podpornih in proizvodnih službah: »Vodstva, ki je krivo za slabe rezultate, med njimi ni!«



Zeba poudarja: »V nadaljnjih postopkih bomo sindikati sodelovali z glavnima direktorjema, ki sta Lan Lin in Chao Liu, ne pa z ljudmi, ki so Gorenje pripeljali v sedanjo situacijo. Prejšnje vodstvo mora nositi posledice, ne pa delavci.«



»Sindikat po zakonu nima veliko možnosti za preprečitev ugotavljanja presežkov, lahko pa se pogaja, da kriteriji za določanje viškov upoštevajo socialno varnost starejših, dolgoletnih delavcev in samohranilk, tudi o višinah odpravnin in odškodninah za tiste, ki bi sicer za enako plačo, kakor zagotavljajo v Gorenju, sprejeli novo delovno pogodbo za nižje ovrednoteno delo,« dodaja Lidija Jerkič, predsednica ZSSS in SKEI Slovenije.



Sodu je včeraj izbilo dno dejstvo, da na napovedano obravnavo poslovanja na svet delavcev ni bilo ključnih odgovornih, na posvet o kriterijih določanja presežkov pa ne kompetentnih razlagalcev.



Po podatkih sindikatov želi Gorenje reorganizacijo izvesti do konca junija, med 270 domnevnimi viški pa je kar 200 delavcev iz podpornih služb in le 70 iz višjih tarifnih razredov.



Zeba poudarja: »Pripravljeni smo na dogovor, Hisense ima dobre namene, trudijo se širiti proizvodnjo in zgraditi tovarno televizorjev, a zahtevajo rezultate. Če se socialni dialog ne bo nadaljeval, če nobenega našega predloga ne bodo upoštevali, pa zaostrovanja razmer ne izključujemo.«



Jerkičeva pričakuje ponovno povabilo na posvet o kriterijih, da se bo svet delavcev seznanil s poslovanjem, nato pa tudi skupno posvetovanje o reorganizaciji.