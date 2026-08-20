Predsednica, Rusija in afera, ki naj prekrije Black Cube

Politolog Alem Maksuti v Delovem studiu analizira preusmerjanje pozornosti, ostro referendumsko jesen in vse večji pritisk na koalicijo ter njene zaveznike.
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V podkastu Dela Dnevno je pogovor tekel o vroči politični jeseni. FOTO: Marko Feist
Politolog in politični analitik dr. Alem Maksuti dogajanje okoli predsednice republike vidi predvsem kot politični manever za vplivanje na javno agendo. Tezo, da je Nataša Pirc Musar povezana z ruskimi obveščevalnimi mrežami, označi za neutemeljeno, v ospredju pa prepoznava poskus preusmerjanja pozornosti od afer, kot je Black Cube. »Sama teza o tem, da je predsednica Republike Slovenije ruska vohunka, je popolnoma iracionalna.«
Jesensko politično dogajanje bodo po njegovem zaznamovali referendumi, lokalne volitve in spopad za interpretacijo ključnih tem. Maksuti meni, da koalicija s posvetovalnimi referendumi o RTV-prispevku, socialni pomoči in volilni pravici tujcev skuša predvsem kontramobilizirati volivce ter usmerjati razpravo stran od vprašanj, ki so zanjo bolj ...
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