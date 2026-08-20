Predsednica, Rusija in afera, ki naj prekrije Black Cube

Politolog in politični analitik dr. Alem Maksuti dogajanje okoli predsednice republike vidi predvsem kot politični manever za vplivanje na javno agendo. Tezo, da je Nataša Pirc Musar povezana z ruskimi obveščevalnimi mrežami, označi za neutemeljeno, v ospredju pa prepoznava poskus preusmerjanja pozornosti od afer, kot je Black Cube. »Sama teza o tem, da je predsednica Republike Slovenije ruska vohunka, je popolnoma iracionalna.« Jesensko politično dogajanje bodo po njegovem zaznamovali referendumi, lokalne volitve in spopad za interpretacijo ključnih tem. Maksuti meni, da koalicija s posvetovalnimi referendumi o RTV-prispevku, socialni pomoči in volilni pravici tujcev skuša predvsem kontramobilizirati volivce ter usmerjati razpravo stran od vprašanj, ki so zanjo bolj ...