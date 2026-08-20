Vroča politična jesen pod nadzorom koalicije

Pregovorno smo znova pred vročo politično jesenjo, ki jo bodo zaznamovali referendumi in lokalne volitve pa tudi aktualno politično dogajanje. To je trenutno najintenzivnejše okoli stranke Resnica, zunajkoalicijske podpornice formalno manjšinske vlade, in okoli predsednice republike Nataše Pirc Musar.

Za jesen se napovedujeta dva zakonodajna referenduma opozicijskih sil in trije posvetovalni referendumi vladnih strank. V tem trenutku je gotovo le, da bo 11. oktobra potekal prvi zakonodajni referendum o parlamentarni preiskavi. »Ne glede na to, kateri referendumi bodo jeseni izvedeni, je že zdaj jasno, da velikega vpliva na stabilnost koalicije ne bodo imeli,« meni politolog in politični analitik dr. Marinko Banjac z ljubljanske FDV.