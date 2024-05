Vroče poletne cene za zadnjih deset apartmajev tik ob morju: popust od 15% dalje

Nepremičninska agencija Stoja Trade ponuja vroče cene za zadnjih deset apartmajev tik ob morju, v prijetnem apartmajskem naselju Garden Palace Resort v Umagu. Za nakup apartmajev v Garden Village Resortu ne sprejemajo rezervacij, ampak prodaja poteka po principu »prvi pride, prvi kupi«. Zato pohitite in pokličite na Stojo ter se dogovorite za svoj popust. Vroča spomladansko-poletna akcija obljublja popuste od 15 odstotkov naprej.

Dvosobno 48,36 m² veliko stanovanje (B22) za 234.601,54 EUR FOTO: Stoja Trade

Dvosobno 48,36 m² veliko stanovanje (C21) za 237.863,63 EUR. FOTO: Stoja Trade

Na voljo so dvo- in trisobni ter dva štirisobna apartmaja v razponu od 48 do 163 kvadratnih metrov. Vsi so opremljeni s pohištvom, belo tehniko in kopalniško opremo. Večina ima lože, večje terase ali lastni atrij. Vsak apartma ima v garaži najmanj eno parkirno mesto, večji pa dve. V kompleksu Garden Palace Resort so tudi restavracija, bar in vrt z bazenom. Kupec z nakupom apartmaja postane solastnik bazena.

Trisobno 85,51 m² veliko stanovanje (B11) za 335.508,73 EUR. FOTO: Stoja Trade

Preverite apartmaje, ki čakajo na vas:

Zoran Đukić. FOTO: Blaž Samec/Delo

Zoran Đukić, direktor nepremičninske družbe Stoja Trade, sprejema vaše klice na telefonski številki +38641 652 141 ali sporočila na e-naslovu zoran@stoja-trade.si. S klicem si zagotovite svoj popust v višini od 15 odstotkov naprej. Še posebej razveseljiva informacija: »Pri nas za kupce uredimo tudi na Hrvaškem potrebno osebno identifikacijsko številko (OIB) ter po potrebi pomagamo pri pridobitvi kredita prek Gorenjske banke.«

Sanjska lokacija za dopust in bivanje

Trisobno 68,88 m² veliko stanovanje (B6) za 337.424,70 EUR. FOTO: Stoja Trade

Stanovanjski kompleks je v mestu v Umag, med marino in starim mestnim jedrom, do katerega je osem minut hoje. Na poti ob morju boste uživali v prijetnem sredozemskem vzdušju in se sprehodili do plaž, kjer vas čaka kristalno čisto morje, ki je primerno za kopanje že od maja naprej. Utrip umirjenega sredozemskega sloga življenja ter značilen vonj po morju in borovcih vas obkrožata vsako minuto vse leto.

Štirisobno 124,43 m² veliko stanovanje (A20) za 520.060,63 EUR. FOTO: Stoja Trade

NE SPREGLEJTE: Z nakupom apartmaja v naselju Garden Palace Resort postanete tudi solastnik bazena.

Do Umaga pridete v nekaj minutah tudi s kolesom. Poleti Umag postane idilično letoviško mesto z živahnim večernim življenjem s prepoznavnimi obmorskimi stojnicami in prisrčnimi lokali z živo glasbo. Nočni utrip mesta je ravno prav oddaljen od Garden Palace Resorta, da do njega ni daleč, živahno nočno dogajanje pa je nemoteče.

Oglejte si video in se sprehodite po naselju:

Istra z bogato turistično ponudbo

Iz Umaga do Savudrije, kjer je najstarejši svetilnik na Jadranu, v bližini pa je tudi golfsko igrišče, je sedem kilometrov zložne vožnje s kolesom. Mladi in starejši otroci se lahko zabavajo tudi v Aquaparku Istralandia, starejšim pa bo prijalo kopanje v Istarskih toplicah. Ljubitelji umetnosti pa naj obiščejo Grožnjan in Motovun.

Trisobno 95,10 m² veliko stanovanje (B29) za 550.526,10 EUR. FOTO: Stoja Trade

Zagotovite si popust od 15 odstotkov naprej. Za vse dodatne informacije v zvezi z nakupom apartmaja v Garden Palace Resortu v Umagu pokličite na telefonsko številko +38641 652 141 (Zoran) ali pišite na e-naslov zoran@stoja-trade.si.

Gostinski lokal, velik 515.18 m² za 990.744,00 EUR. FOTO: Stoja Trade

FOTO: Stoja Trade

Stoja ponuja še veliko drugih privlačnih nepremičnin

V nepremičninski družbi Stoja Trade imajo v ponudbi še več zanimivih nepremičnin.

Blizu morja sredi istrskih gričev

Murva FOTO: Stoja Trade

Prijetno preživljanje sproščenih dni si lahko privoščite tudi na robu umirjene istrske vasi Šmarje na hribu nad Koprom, do koder je 10 minut vožnje. Poleti 2025 bo v tamkajšnjem naselju Vile in rezidence Murva vvseljivih 16 vrstnih hiš in štiri dvonadstropne stanovanjske vile s po 11 stanovanji. Na voljo so garsonjere ter tri- in štirisobna stanovanja v velikosti od 37 do 87 kvadratnih metrov neto površin. Vsa bodo imela lože, nekatera tudi atrije.

Vile in rezidence Murva bodo vseljive poleti 2025.

Vrstne hiše v dveh nivojih brez kleti bodo imele približno 150 kvadratnih metrov, v treh nivojih s kletjo pa 230 kvadratnih metrov skupnih površin. Prednost naselja Murve bo prijetna klima in umirjeno okolje naselja z dušo, s hišami v kraškem kamnu, daleč stran od poletne turistične gneče, a ne preveč daleč za namakanje tako v slovenskem kot hrvaškem morju.

Pester nepremičninski trg v vedno bolj zanimivi Vipavski dolini

Ajdovščina, Papillon FOTO: Stoja Trade

V Ajdovščini gradijo sodobno zasnovano stanovanjsko sosesko Rezidence Papillon. V dveh šestetažnih stolpičih bo 66 stanovanj, ki bodo vseljiva predvidoma v začetku leta 2025. Enoinpol- do štirisobna sobna stanovanja bodo izdelana na ključ, s talnim ogrevanjem in že vgrajeno klimatsko napravo. Nekatere pritlične enote bodo imele atrij, druga stanovanja lože, v najvišjem nadstropju pa pripadajoče terase z lepim pogledom na okolico. V obeh objektih bo nadstropja povezovalo dvigalo. Ogrevanje na biomaso bo v skupni kotlovnici.

Rezidence Papillon v Ajdovščini, vselitev je predvidena v začetku leta 2025.

Nova Gorica vas vabi s poslovno-stanovanjskima kompleksoma Nica in Majske poljane

Nica, Nova Gorica FOTO: Stoja Trade

V središču Nove Gorice bo na lokaciji nekdanje stavbe Kemometala ob Rejčevi ulici do konca leta 2025 ali začetka leta 2026 zrasel poslovno-stanovanjski objekt Nica. V njem bo 75 stanovanjskih in poslovnih enot, velikih od 31 do 71 kvadratnih metrov. Stanovanja v pritličju oziroma na strehi poslovnih prostorov bodo imela večje terase, tista v nadstropju pa lože oziroma balkone.

Objekt Nica bo zgrajen do konca leta 2025.

Majske Poljane – Pinija FOTO: Stoja Trade

Na lokaciji Majskih Poljan ob Prvomajski ulici, v neposredni bližini nakupovalnega središča, zdravstvenega doma, osnovne šole, vrtca, fakultete, pošte, kulturnega centra, stadiona in središča mesta, pa bo predvidoma do leta 2026 na voljo 11-nadstropna poslovno-stanovanjska stavba Pinija z 72 stanovanji in desetimi poslovnimi prostori. Stavba bo arhitekturno zanimiva z razgibano pozicijo balkonov, kar bo omogočalo zasebnost stanovalcev. Na strehi poslovnega dela bo urejen ozelenjen vrt, ki bo na voljo prebivalcem stavbe. Stanovanja v obeh stavbah so bila zaradi atraktivne lokacije hitro razprodana.

Stavba Pinija v Majskih Poljanah bo zgrajena do začetka leta 2026.

Raj za vse ljubitelje narave v Bovcu

Biseri Soče FOTO: Stoja Trade

Bovec je vedno bolj priljubljen med ljubitelji aktivnega življenja. Nekaj minut hoje od središča mesta in nekaj korakov od spodnje postaje kaninske žičnice je prostih še zadnjih pet novih komfortnih apartmajev Biseri Soče. Njihova velikost je med 50 in 102 kvadratnima metroma. Vsak apartma ima okoli 25 kvadratnih metrov veliko teraso, kjer lahko namestite celo masažno kad, saj sta priključek za vodo in inštalacija za namestitev že pripravljena.

Nakup apartmaja v Biserih Soče je lahko tudi donosna naložba, saj je turistično povpraševanje po apartmajih veliko vse leto, kar omogoča visoke donose iz oddajanja. Strokovnjaki ocenjujejo, da lahko oddajanje apartmajev prinese letni dobiček od 24 do 36 tisoč evrov.

Ljubljana: v objemu zelenja tik ob središču mesta

Devana Park II FOTO: Stoja Trade

V Ljubljani ima Stoja kar nekaj prestižnih projektov. Med njimi sta kompleksa Devana Park I in II na Hradeckega ulici tik pod Golovcem in deset minut hoje do starega mestnega jedra Ljubljane. Ker je prva faza med kupci doživela izjemen uspeh, se je investitor odločil za gradnjo druge faze Devana Park II. Sto stanovanj, od garsonjer do velikih terasnih štirisobnih, je tik pred predajo kupcem, vselitev je predvidena v drugi polovici letošnjega leta. Prodanih je že več kot pol stanovanj, zato pohitite in se vselite že letos.

Vselitev v stanovanja v kompleksu Devana Park II je predvidena v drugi polovici leta 2024.

Zelo atraktiven projekt, ki ga z investitorji načrtujejo v agenciji Stoja Trade, bo tudi stanovanjski kompleks Pod hribom v Kosezah pod Rožnikom na nekdanjem Energoplanovem zemljišču. Tu bo v nekaj vilah, ki stojijo skoraj v gozdu, zraven Mosteca, koseške tržnice, šole in druge infrastrukture, zraslo 111 stanovanj, velikih od približno 58 do 133 kvadratnih metrov.

V stanovanjskem projektu Pod hribom v ljubljanskih Kosezah je predvidenih 111 stanovanj.

Edinstven nepremičninski projekt

Carpe Diem FOTO: Jaka Rogelj/Lux Production Age

Rezidenca Carpe Diem by dr. Bitenc v središču Ljubljane na Vilharjevi cesti je edinstveno bivalno okolje. Gre za objekt s storitvijo conciergea oziroma storitvami, ki jih ponujajo le v najboljših svetovnih hotelih in prestižnih rezidencah. V recepciji bo tako moč naročiti parkiranje avtomobila ali dovoz iz garaže, taksi prevoze, nakup vstopnic za koncerte ali športne dogodke, čiščenje stanovanja, kosilo, ne nazadnje pa tudi zdravnika iz Medicinskega centra Ljubljana (MCL), ki je tako rekoč v sklopu stavbe in ponuja širok nabor zdravstvenih storitev.

V stavbi Carpe Diem je 14 dvosobnih stanovanj različnih velikosti; na voljo so še tri, med temi dve najlepši s teraso in steklenim vrtom.

Premium delovni prostori v PC Brdo

PC Brdo. FOTO: Stoja Trade

Nepremičninska agencija Stoja Trade ponuja tudi kakovostne poslovne nepremičnine. V neposredni bližini ljubljanskega Tehnološkega parka, zraven gozdnih površin Rožnika in kilometer od obvoznice, se pripravlja projekt Poslovni center Brdo z 18.000 kvadratnimi metri poslovnih površin v dveh štirinadstropnih stavbah. V eni od njih bo v pritličju bistro, kjer bodo na voljo osvežilni napitki in prigrizki. V dveh kletnih etažah bo 420 parkirnih mest, na parkovnih površinah okoli stavbe pa bo še okoli 50 parkirnih mest za obiskovalce.

Ponudbe za nakup ali najem prostorov že sprejemajo.

Center bo vseljiv predvidoma jeseni leta 2025.

Poslovna stavba prihodnosti

DCB Montana. FOTO: Stoja Trade

Nekdanja industrijska cona Ljubljana Moste se z nastajajočim nadstandardnim, trajnostno usmerjenim poslovnim središčem DCB Montana preobraža tudi v živahno poslovno območje, kjer že imajo sedež tudi nekatera velika mednarodna podjetja.

DCB Montana na stičišču Leskoškove in Letališke ceste bo svoja vrata odprla v drugi polovici letošnjega leta. V prostornem vstopnem atriju z zelenjem bo zaposlene in obiskovalce pričakala galerija slovenskih in tujih umetnikov. Tu bodo tudi recepcija, restavracija, kavarna in konferenčni prostori, v zgornja nadstropja pa bo moč priti s štirimi dvigali. V drugem in šestem nadstropju bosta večji pokriti zunanji terasi. Večina prostorov bo visoka do tri metre, okna oziroma steklene površine bodo od tal do stropa, zato bodo prostori z obilo naravne svetlobe izjemno svetli. Atrij prinaša naravno svetlobo v vse pisarniške prostore, v zgornjih nadstropjih sicer devetnadstropne stavbe bo pogled odprt tako proti središču mesta kot proti goram Kamniško-Savinjskih Alp.

V kletnih etažah bo prostor za rekreacijo s posebnim atrijem, ki omogoča dotok naravne svetlobe. Parkirna mesta bodo imela tudi možnost dograditve električnih polnilnic. Ob stavbi bo še kolesarnica s polnilnicami za električna kolesa.

Poslovni prostori in parkirni prostori v kletni etaži bodo na voljo samo za najem. Najmanjša najemna enota ima 190 kvadratnih metrov bruto površin, možen pa je tudi najem celotne etaže ali več etaž skupaj. Posamezne etaže so velike od 1065 kvadratnih metrov naprej, najemnikom pa bo v stavbi na voljo več kot 11.000 kvadratnih metrov površin. Njihova finalizacija je možna glede na želje in potrebe najemnika.

Investitorji novega poslovnega centra DCB Montana želijo ustvariti spodbudno delovno okolje. Pohitite in si še letos zagotovite nove prostore! Več kot polovica enot je že oddanih.

Dodatne informacije: STOJA TRADE, d. o. o., Ljubljana Dolenjska cesta 242 c, 1000 Ljubljana telefon: +386 41 652 141 (Zoran Đukić, direktor) in +386 1 28 00 860 e-pošta: zoran@stoja-trade.si spletna stran: www.stoja-trade.si

Naročnik oglasne vsebine je Stoja Trade