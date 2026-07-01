Konec vročinskega vala, zaradi neviht za vso Slovenijo oranžno opozorilo

Čeprav se tudi današnji dan začenja z jasnim vremenom in visokimi temperaturami, ki bodo čez dan dosegle tudi do 36 stopinj Celzija, bodo popoldne sonce zastrli nevihtni oblaki.

Dopoldne bo vreme večinoma sončno z nekaj koprenaste oblačnosti, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost, napoveduje Agencija RS za okolje (Arso). Sprva bo nekaj ploh možnih predvsem na vzhodu države, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nastajale tudi drugod po Sloveniji. Zvečer se bodo padavine razširile nad večji del države, ponekod bodo nevihte lahko tudi močnejše.

Najvišje dnevne temperature bodo danes med 29 in 36 stopinjami Celzija. Najizrazitejša toplotna obremenitev bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji ter v večjih mestih, kjer za južno polovico države še naprej velja rdeče vremensko opozorilo.

Na Primorskem bo zvečer zapihala šibka do zmerna burja, drugod pa veter severnih smeri. V drugem delu noči se bo ozračje postopoma umirilo.

V četrtek občutna osvežitev

Po prehodu vremenske fronte se bo v četrtek od severa zjasnilo. Na Primorskem bo še pihala šibka burja, vročina pa bo popustila. Jutranje temperature bodo od 17 do 22 stopinj Celzija, v Zgornjesavski dolini okoli 13 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo na prijetnejših 23 do 28 stopinj. Na Goriškem in ob morju bo okoli 30 stopinj Celzija.

Podobno vremensko dogajanje čaka tudi sosednje pokrajine. Po sončnem začetku dneva bodo popoldne predvsem v Alpah nastajale nevihte, ki se bodo zvečer in ponoči razširile tudi drugod. V četrtek se bo od severa zjasnilo, ob Jadranu pa bo pihala burja.

Po napovedih Arsa bo petek pretežno sončen, popoldne pa bodo predvsem v notranjosti države nastale posamezne plohe. V soboto se bo nadaljevalo precej jasno in suho vreme.