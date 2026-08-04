Vročina poveča tudi tveganje za nasilje nad ženskami

Visoke temperature in vročinski val, ki mu ni videti konca, ne ogrožajo le naravnega okolja, pač pa povečajo tudi tveganje za nasilje nad ženskami. Neprofitna organizacija Fine Acts je zato skupaj s kreativno agencijo Futura DDB lansirala pobudo Spregledana vročinska opozorila, s katero želijo spregledano nevarnost visokih temperatur vključiti v javno razpravo o nasilju nad ženskami in spodbuditi medije k dolgoročnemu vključevanju tega opozorila v vremenske napovedi.

Za nekatere ženske – vsako leto se v Sloveniji zgodi od pet do sedem femicidov – je dom najbolj nevaren prostor. Ob vročinskem valu, ko strokovnjaki za okolje opozarjajo, naj ljudje ostanejo doma, se žrtve nasilja v družini nimajo kam zateči.

Namen pobude Spregledana vročinska opozorila je, da se opozorila o povečanem tveganju za nasilje pojavijo ob televizijskih in radijskih vremenskih napovedih, v spletnih in klasičnih medijih ob poročanju o vročinskem valu ter med rezultati spletnih iskanj vremenske napovedi. S tem bo opozorilo doseglo javnost v trenutkih, ko je njena pozornost že usmerjena v vročino in njene posledice, so pojasnili pri kreativni agenciji Futura DDB.

Policija je leta 2024 v Sloveniji obravnavala 1476 kaznivih dejanj nasilja v družini, ki predstavlja največji delež kaznivih dejanj proti zakonski zvezi, družini in otrokom. Treba je poudariti, da ta številka zajema kazniva dejanja nasilja v družini, ne pa vseh prijav ali vseh oblik družinskega nasilja. Ena prijava namreč lahko vključuje več kaznivih dejanj in poleg tega številni primeri ostanejo neprijavljeni.

Nasilje nad ženskami je močno razširjena družbena težava ne glede na vreme. Vsaka tretja ženska v Evropski uniji je od svojega 15. leta starosti doživela fizično oziroma spolno nasilje. Kot so v sporočilu za javnost zapisali pri Futura DDB, pa raziskave kažejo, da lahko pritiski, povezani s podnebno krizo in ekstremno vročino, obstoječe tveganje še povečajo.

Po podatkih UN Women je dvig povprečne globalne temperature za eno stopinjo Celzija povezan s 4,7-odstotnim povečanjem nasilja v intimnopartnerskih odnosih. Ker podnebne spremembe prinašajo vse pogostejše in intenzivnejše vročinske valove, postaja ta povezava vse bolj skrb vzbujajoča.«

Vročina nasilja ne povzroča in ga ne opravičuje, odgovornost je vedno na strani povzročitelja. FOTO: Tyrone Siu/Reuters

Ekstremna vročina lahko poveča fiziološki stres, razdražljivost in agresivnost, moti spanec ter oteži uravnavanje čustev in impulzov, so še dodali. Med vročinskimi valovi ljudje pogosto preživijo več časa skupaj v zaprtih prostorih, finančni in drugi pritiski, povezani s podnebno krizo, pa lahko dodatno zaostrijo že obstoječe napetosti.

Vročina nasilja ne povzroča in ga ne opravičuje, odgovornost je vedno na strani povzročitelja. Lahko pa vročina okrepi že obstoječe nasilne vzorce ter poveča njihovo pogostost in intenzivnost.

Cilj pobude, ki poteka v šestih državah, tudi v Sloveniji, je povezavo med ekstremno vročino in varnostjo žensk vključiti v javno razpravo ter prispevati k boljšemu prepoznavanju nasilja, pravočasnemu ukrepanju in učinkovitejši zaščiti žensk.

V raziskavi Vročinski val in tveganje za intimnopartnersko nasilje so proučevali povezavo med vročinskimi valovi in nasiljem v intimnopartnerskih odnosih v madridski regiji med letoma 2008 in 2016. Španski raziskovalci so ugotovili, da se med vročinskimi valovi oziroma po koncu teh poveča tveganje za nasilje.

Prijave policiji narastejo približno en dan po vročinskem valu, umori partnerk približno tri dni pozneje, klici na telefonsko pomoč pa približno pet dni pozneje. Raziskovalci menijo, da ekstremna vročina lahko poveča napetost, agresivnost in druge dejavnike, ki prispevajo k nasilnemu vedenju.

Policija: Vročina ne opravičuje nasilništva

Na vprašanje, ali v času vročinskih valov ali neposredno po njih policisti opažajo povečano število primerov družinskega nasilja oziroma nasilja nad ženskami, je Maja Ciperle Adlešič, predstavnica policije za odnose z javnostjo, odgovorila, da sicer vodijo statistične podatke o obravnavanih kaznivih dejanjih, »vendar pa nimajo izdelane analize, ki bi pojavnost kaznivih dejanj podrobneje povezovala z letnimi časi, vremenskimi razmerami ali posameznimi zunanjimi dejavniki.«

Pri tem na policiji dodajajo, da vremenske razmere same po sebi niso vzrok za nasilje. »Pomembno je poudariti, da nasilje ni posledica vročine ali zunanjih okoliščin, temveč je vedno odgovornost povzročitelja, ki se odloči za nasilno vedenje. Vročinski valovi ali druge zunanje okoliščine lahko pri nekaterih ljudeh vplivajo na počutje, povečajo napetost ali razdražljivost, vendar nikakor ne opravičujejo nasilnega ravnanja in niso razlog za njegovo pojavnost,« še dodajajo na policiji.