Vročina se stopnjuje, možen nov temperaturni rekord morja

V Sloveniji so te dni spet visoke temperature ob že tretjem vročinskem valu letošnjega poletja. Že prvi junijski je postregel z nekaterimi rekordi, tudi te dni se temperature iz dneva v dan višajo. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo v prihodnjih dneh še stopnjevala, opozarja Arso. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Velika suša vpliva na razmere v kmetijstvu.

Tudi na slovenski obali se v tako toplem morju le stežka 'ohladite', ob tokratnem vročinskem valu so možni novi temperaturni rekordi v morju. Na boji v bližini piranskega svetilnika so junija izmerili rekordno junijsko temperaturo 29,9 stopinje Celzija. Dolgotrajen toplotni stres ima negativne učinke na organizme v slovenskem morju, opozarjajo.

Arso bo danes ob 11. uri imel novinarsko konferenco: meteorolog Branko Gregorčič bo predstavil trenutno vremensko sliko in prognozo za prihodnje dni, klimatolog Gregor Vrtačnik bo trenutni vročinski ekstrem primerjal s preteklimi, agrometeorologinja Andreja Sušnik bo predstavila sušne razmere v kmetijstvu. Nina Pirnat, dr. med. spec., predstojnica Centra za zdravstveno ekologijo Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), pa bo predstavila priporočila za zaščito zdravja prebivalcev v času vročine.

FOTO: Voranc Vogel

Skupaj z vročinskim valom se te dni povišujejo tudi ravni ozona, ki negativno vpliva na zdravje ljudi, opozarjajo na Arsu. Najvišje koncentracije pričakujejo na Primorskem, vztrajale pa bodo ves čas vročinskega vala, zato priporočajo upoštevanje navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje za zmanjšanje vpliva na zdravje.

Pred visokimi ravnmi ozona se zaščitimo tako, da aktivnosti na prostem opravimo zgodaj zjutraj, med 12. in 18. uro pa se izogibamo večjim naporom. Domove prezračimo zjutraj, nato okna in vrata zapremo. Kronični bolniki, starejši, otroci in drugi ranljivi naj ob povišanih vrednostih ostanejo v zaprtih prostorih ter spremljajo podatke Arsa.

FOTO: Voranc Vogel

Danes temperature med 35 in 39 stopinjami Celzija

Danes bo po napovedih Arsa večinoma jasno, čez dan se bo ponekod nad hribi razvijala kopasta oblačnost. V gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na Primorskem pa veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 35 do 39, v Zgornjesavski dolini okoli 33 stopinj Celzija.

Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prešel pas zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske, v večjih mestih in termalnem pasu od 21 do 24, najvišje dnevne bodo od 34 do 39, v alpskih dolinah okoli 32 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma jasno in zelo vroče. Na Primorskem bo pihala šibka burja.

FOTO: Črt Piksi