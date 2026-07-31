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    Slovenija

    Vročina se stopnjuje, možen nov temperaturni rekord morja

    Najvišje dnevne temperature bodo od 35 do 39 stopinj Celzija. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo v prihodnjih dneh še stopnjevala.
    FOTO: Dejan Javornik
    Galerija
    FOTO: Dejan Javornik
    R. I., STA
    31. 7. 2026 | 09:01
    31. 7. 2026 | 09:25
    5:46
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    V Sloveniji so te dni spet visoke temperature ob že tretjem vročinskem valu letošnjega poletja. Že prvi junijski je postregel z nekaterimi rekordi, tudi te dni se temperature iz dneva v dan višajo. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo v prihodnjih dneh še stopnjevala, opozarja Arso. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Velika suša vpliva na razmere v kmetijstvu. 

    Tudi na slovenski obali se v tako toplem morju le stežka 'ohladite', ob tokratnem vročinskem valu so možni novi temperaturni rekordi v morju. Na boji v bližini piranskega svetilnika so junija izmerili rekordno junijsko temperaturo 29,9 stopinje Celzija. Dolgotrajen toplotni stres ima negativne učinke na organizme v slovenskem morju, opozarjajo.

    Arso bo danes ob 11. uri imel novinarsko konferenco: meteorolog Branko Gregorčič bo predstavil trenutno vremensko sliko in prognozo za prihodnje dni, klimatolog Gregor Vrtačnik bo trenutni vročinski ekstrem primerjal s preteklimi, agrometeorologinja Andreja Sušnik bo predstavila sušne razmere v kmetijstvu. Nina Pirnat, dr. med. spec., predstojnica Centra za zdravstveno ekologijo Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), pa bo predstavila priporočila za zaščito zdravja prebivalcev v času vročine.

    FOTO: Voranc Vogel
    FOTO: Voranc Vogel

    Skupaj z vročinskim valom se te dni povišujejo tudi ravni ozona, ki negativno vpliva na zdravje ljudi, opozarjajo na Arsu. Najvišje koncentracije pričakujejo na Primorskem, vztrajale pa bodo ves čas vročinskega vala, zato priporočajo upoštevanje navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje za zmanjšanje vpliva na zdravje. 

    Pred visokimi ravnmi ozona se zaščitimo tako, da aktivnosti na prostem opravimo zgodaj zjutraj, med 12. in 18. uro pa se izogibamo večjim naporom. Domove prezračimo zjutraj, nato okna in vrata zapremo. Kronični bolniki, starejši, otroci in drugi ranljivi naj ob povišanih vrednostih ostanejo v zaprtih prostorih ter spremljajo podatke Arsa.

    FOTO: Voranc Vogel
    FOTO: Voranc Vogel

    Danes temperature med 35 in 39 stopinjami Celzija

    Danes bo po napovedih Arsa večinoma jasno, čez dan se bo ponekod nad hribi razvijala kopasta oblačnost. V gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na Primorskem pa veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 35 do 39, v Zgornjesavski dolini okoli 33 stopinj Celzija.

    Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prešel pas zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske, v večjih mestih in termalnem pasu od 21 do 24, najvišje dnevne bodo od 34 do 39, v alpskih dolinah okoli 32 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma jasno in zelo vroče. Na Primorskem bo pihala šibka burja.

    FOTO: Črt Piksi
    FOTO: Črt Piksi

    Toplo morje

    Na boji Vida v bližini piranskega svetilnika so junija izmerili rekordno junijsko temperaturo morja, 29,9 stopinje Celzija. Nov rekord je mogoč tudi med tokratnim vročinskim valom, vendar strokovnjaki opozarjajo, da je pomembnejši dolgoročni trend segrevanja morja.

    Kot je za STA pojasnil Matjaž Ličer z Morske biološke postaje Piran, je junija celotno Sredozemlje zajel močan morski vročinski val. Temperaturo morja na boji Vida, ki leži 1,5 navtične milje severno od piranskega svetilnika, merijo na globini dveh metrov in na morskem dnu, 21 metrov pod bojo.

    Junijskih 29,9 stopinje je najvišja temperatura, izmerjena na boji Vida od leta 2004, in več kot štiri stopinje presega klimatološko pričakovane vrednosti. Prejšnji junijski rekord, 29,8 stopinje, so izmerili 27. junija 2019. Absolutni rekord znaša 30,4 stopinje in je bil dosežen 17. julija 2010.

    Ličer poudarja, da povprečna temperatura morja na boji Vida in v Jadranu vztrajno narašča. Osem od desetih najvišjih povprečnih junijskih temperatur so izmerili v zadnjem desetletju.

    Dolgotrajno segrevanje in vročinski valovi pomenijo velik toplotni stres za morske organizme. Med posledicami so bledenje koral, slabši imunski odziv in večja nevarnost, da temperature presežejo pragove, pri katerih lahko organizmi utrpijo resne poškodbe ali poginejo.

    Oceanografska boja Vida podatke v realnem času pošilja od leta 2008, temperaturo morja pa neprekinjeno merijo tudi na boji Zarja in pri koprski kapitaniji.

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