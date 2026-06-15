Po neurjih prihaja prvi vročinski val poletja

Po dveh vremenskih stresih zaradi neurij, prejšnjo sredo v osrednji Sloveniji in to nedeljo na vzhodu dežele, je pred nami prvi vročinski val tega leta, napoveduje Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO).

Prvi vročinski val letošnjega poletja se bo predvidoma začel v drugi polovici tega tedna in bo, kot kaže, vztrajal vsaj do sredine prihodnjega.

Vročina bo najverjetneje najbolj izrazita med 20. junijem in 23. junijem, ko bodo popoldanske temperature v večjem delu Slovenije dosegale med 30 in 35 stopinj Celzija, na Goriškem in v Vipavski dolini pa lahko še kakšno stopinjo več, piše Arso.

Sprva bo vročina dokaj suha, soparnost in s tem verjetnost vročinskih neviht pa se bo postopno povečala predvsem od 22. junija naprej. Vročinski val bo najbolj izrazit v zahodnem delu, še napoveduje Arso.

https://twitter.com/meteoSI/status/2066460948555026820