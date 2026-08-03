V primežu vročine tudi sosednje države

Sosednje države se tako kot Slovenija spopadajo z visokimi temperaturami. V Italiji, ki se sicer spopada z že četrtim vročinskim valom v letošnji sezoni, od ponedeljka velja rdeče opozorilo za 25 od 27 večjih mest. Izjemi na Apeninskem polotoku sta le Reggio Calabria na skrajnem jugu Italije ter Messina na Siciliji. Po napovedih naj bi se temperatura povzpela tudi na 40 stopinj Celzija, vročina pa naj ne bi popustila še najmanj teden dni, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

V Italiji zaradi vročinskega vala velja rdeče opozorilo za večino večjih mest. FOTO: Remo Casilli/Reuters

Temperature so po podatkih okoljevarstvene organizacije Legambiente višje tudi v Alpah. Trenutno so za dve do štiri stopinje Celzija višje od povprečja v obdobju med letoma 1990 in 2020, razmere pa so posebej kritične na ledenikih Adamello, Marmolada in Mont Blanc, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Hkrati ostaja tudi visoka nevarnost gozdnih požarov. V Piemontu se reševalne enote že več dni borijo proti požaru, ki je uničil že okoli 40 hektarov gozda. O več požarih so zadnje dni poročali tudi iz okolice Trsta, a so gasilci ogenj pogasili.

V Avstriji vrhunec vročinskega vala pričakujejo v torek in sredo, Geosphere Austria pa je za dele države, tudi prestolnico Dunaj, za ta dva dneva razglasil rdeče vremensko opozorilo. Po poročanju agencije APA bi lahko med vročinskim valom dobili tudi nov avstrijski temperaturni rekord. Doslej so najvišjo temperaturo izmerili leta 2013 v kraju Bad Deutsch-Altenburg, ko so izmerili 40,5 stopinje Celzija.

Temperaturne rekorde napovedujejo tudi v Avstriji, kjer je za torek in sredo za določena območja razglašeno rdeče vremensko opozorilo. FOTO: Elisabeth Mandl/Reuters

Na Hrvaškem se je po podatkih tamkajšnje meteorološke službe živo srebro danes ponekod že ob 6. uri zjutraj povzpelo nad 30 stopinj Celzija. V Senju so tako izmerili 30,6 stopinje Celzija, na reškem letališču na otoku Krk pa 30,4 stopinje Celzija. Med 20 lokacijami, kjer so davi izmerili najvišje temperature, sicer prevladujejo kraji ob jadranskem morju.

V Budimpešti so vročinske rekorde izmerili že zgodaj zjutraj v nedeljo. FOTO: Krisztina Fenyo/Reuters

V Budimpešti so po podatkih meteorološke službe HungaroMet v nedeljo zgodaj zjutraj in čez dan izmerili temperaturne rekorde. V zjutraj je bilo 25,8 stopinje Celzija, s čimer je bil presežen prejšnji jutranji rekord 24,3 stopinje Celzija iz leta 2017. Popoldne je bil v madžarski prestolnici izmerjen tudi rekord najvišje dnevne temperature, živo srebro se je namreč povzpelo na 39,4 stopinje Celzija, s čimer je bil presežen rekord 38,9 stopinje Celzija iz leta 1949, poroča madžarska tiskovna agencija MTI.