Med ploščadjo UKC in bližnjim parkom pet stopinj Celzija razlike

Kolikšna je lahko v teh dneh razlika med pregreto betonsko ploščadjo in manjšim parkom z drevesi? Meritve urbanističnega studia Prostorož kažejo, da skoraj pet stopinj Celzija. Takšno razliko so senzorji, ki so jih namestili na osmih točkah na območju UKC Ljubljana in v okolici, izmerili v prvem vročinskem valu: 28. junija ob 15.30 je bilo na ploščadi pred urgenco 39,7, v bližnjem parku Tabor pa 35,3 stopinje Celzija. Tudi v teh dneh lahko meščani v živo prek javne povezave spremljajo temperature na osmih točkah. Posebna opozorila tudi za prebivalce mest je danes izdal Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Preberite še: Zakaj se lahko temperatura v mestu močno razlikuje že na razdalji nekaj metrov Senzorji so nameščeni pred urgenco, porodnišnico, pred glavno stavbo UKC, pri vhodu v ...