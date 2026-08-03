Vročinski val se nadaljuje, temperature tudi do 39 stopinj Celzija

Slovenijo tudi v prihodnjih dneh čaka izrazit vročinski val. Po napovedih Agencije RS za okolje (Arso) bo danes in v naslednjih dneh prevladovalo sončno vreme, temperature pa se bodo povzpele vse do 39 stopinj Celzija. Ob tem meteorologi opozarjajo na veliko toplotno obremenitev in povečano požarno ogroženost.

Danes bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodni veter, na Primorskem pa veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo med 33 in 39 stopinj Celzija. Tudi jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature bodo od 14 do 20 stopinj Celzija, na Primorskem okoli 22 stopinj Celzija, čez dan pa se bo ogrelo na 32 do 38 stopinj Celzija.

Arso opozarja, da bo čez dan toplotna obremenitev najbolj izrazita na Primorskem in v osrednji Sloveniji. Zaradi dolgotrajne suše ostaja povečana tudi požarna ogroženost. Za Primorsko je razglašena zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja, drugod po državi pa velika, zato pristojni pozivajo k previdnosti pri vseh dejavnostih na prostem.

Kdaj prihaja ohladitev?

Po napovedih meteorologov se bo vroče vreme nadaljevalo vse do četrtka. V torek bo ponekod zapihal jugozahodnik, v sredo in četrtek pa bo kljub sončnemu vremenu predvsem v gorskem svetu popoldne možen razvoj posameznih ploh in neviht.

Možnost neviht se bo proti koncu tedna sicer povečala, vendar bodo te predvidoma lokalnega značaja. FOTO: Voranc Vogel

Prva občutnejša sprememba vremena se pričakuje v petek. Kot je za Delo povedal dežurni prognostik Anže Medved, bo že v petek popoldne in proti večeru večji del Slovenije dosegla hladna fronta. Po trenutnih izračunih bi se lahko dnevne temperature znižale tudi za okoli deset stopinj Celzija, kar bo prineslo občutno osvežitev. Posamezne plohe in nevihte bodo v petek zajele predvsem severni del Slovenije.

Možnost neviht se bo proti koncu tedna sicer povečala, vendar bodo te predvidoma lokalnega značaja. Zaradi močno pregretega ozračja ni mogoče izključiti tudi posameznih neurij. Vreme bo bolj spremenljivo zlasti v soboto, ko bodo padavine zajele večji del države.

Podobno vreme bo v prihodnjih dneh prevladovalo tudi v sosednjih pokrajinah, kjer bo večinoma sončno in zelo vroče, predvsem v Alpah bodo popoldne možne posamezne nevihte.