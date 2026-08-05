Vročinski val na vrhuncu: do 39 stopinj in rdeče opozorilo

Slovenija je tudi danes v primežu enega najizrazitejših vročinskih valov letošnjega poletja. Temperature bodo v večjem delu države dosegle od 34 do 39 stopinj Celzija, zato ostajajo veljavna opozorila zaradi velike toplotne obremenitve in povečane požarne ogroženosti. Meteorologi sicer napovedujejo, da bo proti koncu tedna vročina nekoliko popustila, vendar bo osvežitev le začasna.

Sreda bo pretežno jasna in zelo vroča. Čez dan se bo nad hribovitimi območji razvijala kopasta oblačnost, predvsem v alpskem svetu in zahodni Sloveniji pa lahko popoldne nastane kakšna ploha ali nevihta.

Tudi četrtek bo večinoma sončen in zelo vroč. Jutranje temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem in v večjih mestih malo nad 20, dnevne pa se bodo povzpele na 33 do 38 stopinj Celzija. Popoldne bodo predvsem v alpskem svetu znova možne posamezne vročinske nevihte.

Povprečna temperatura je za približno dve stopinji Celzija presegla dolgoletno povprečje, količina padavin pa je dosegla le polovico običajnih vrednosti. FOTO: Voranc Vogel

Podobno vreme pričakujejo tudi v sosednjih pokrajinah, kjer bo prevladovalo sončno in vroče vreme, popoldne pa se bodo ob Alpah in Dinarskem gorstvu lahko razvile posamezne plohe ali nevihte.

Zaradi vročine brezplačen vstop na Mariborski otok Zaradi visokih temperatur je danes in v četrtek vstop na kopališče Mariborski otok brezplačen. Ukrep je po navedbah Mestne občine Maribor in podjetja Šport Maribor iz Javnega holdinga Maribor namenjen temu, da se lahko občanke in občani v času vročinskega vala osvežijo ter lažje premagajo visoke poletne temperature. Kopališče bo odprto od 9. do 20. ure, brezplačen vstop pa bo mogoč do zapolnitve največje dovoljene kapacitete kopališča. Obiskovalcem zato priporočajo, da se na Mariborski otok odpravijo pravočasno.

V petek sprememba vremena

Preobrat bo prinesel petek, ko se bo od severa začela povečevati oblačnost. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem pa šibka burja. Temperature bodo predvsem v notranjosti države nekoliko nižje.

V soboto se bo vreme postopoma izboljšalo. Sprva bodo ponekod v notranjosti še možne posamezne padavine, čez dan pa se bo zjasnilo. Popoldne lahko predvsem v hribovitih krajih nastane še kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta.

V nedeljo bo večinoma sončno in suho. V začetku prihodnjega tedna se bo verjetnost ploh zmanjšala, temperature pa bodo znova presegle 30 stopinj Celzija. Na Primorskem bo vročina skoraj neprekinjeno vztrajala na okoli 35 stopinjah.

V zadnjih dneh so padli tudi novi temperaturni rekordi. FOTO: Voranc Vogel

V večjem delu Slovenije bo tudi danes po nižinah velika toplotna obremenitev. Za skoraj vso državo, z izjemo severozahoda, velja rdeče opozorilo zaradi vročine, medtem ko je za severozahodno Slovenijo izdano oranžno opozorilo.

Zaradi dolgotrajne suše ostaja v delu Primorske razglašena zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja, drugod po državi pa velika. Pristojne službe opozarjajo, da lahko že najmanjša nepazljivost povzroči požar, zato pozivajo k popolni previdnosti in prepovedi uporabe odprtega ognja v naravi.

Požar na Bovškem pod nadzorom, danes na območju le še požarna straža

Medtem so se razmere na požarišču na Planji na Bovškem izboljšale, stanje pa ostaja stabilno. Včeraj je na požarišču posredovalo še 60 gasilcev z 21 vozili iz gasilskih zvez Bovec, Kobarid, Idrija, Logatec in Vrhnika. Pri intervenciji so sodelovali tudi pripadniki Gorske reševalne službe Bovec z brezpilotnim letalnikom, ekipa nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Tolmin ter poveljnik občinskega štaba občine Bovec.

Po navedbah Gasilske zveze Bovec se je čez dan še pojavilo nekaj manjših žarišč, ki so jih gasilci pogasili, največ dejavnosti pa je bilo usmerjenih v zalivanje robov požarišča. Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan je včeraj ob 22. uri preklical sklep o aktiviranju državnega načrta zaščite in reševanja ob požaru na Planji na Bovškem, danes pa bodo na območju izvajali le še požarno stražo.

Danes bodo na območju izvajali le še požarno stražo. FOTO: Gasilska zveza Cerkno

Ob vročinskem valu se slabša tudi kakovost zraka. V Kopru je bila presežena opozorilna vrednost prizemnega ozona, zato strokovnjaki priporočajo, da se kronični bolniki ter starejši v popoldanskih urah zadržujejo v zaprtih prostorih. Tudi zdravim ljudem svetujejo, naj se v času najvišjih koncentracij izogibajo večjim telesnim naporom na prostem.

Preskrba z električno energijo ostaja stabilna

Kljub povečani porabi električne energije zaradi hlajenja pristojni zagotavljajo, da preskrba po vsej Sloveniji poteka nemoteno. Slovenski elektroenergetski sistem je del povezanega evropskega omrežja, zato trenutno ni pričakovati težav z dobavo električne energije.

Meteorologi ocenjujejo, da bo petkova vremenska fronta prinesla nekaj olajšanja, vendar za le nekaj dni. Že v začetku prihodnjega tedna se bo nad Slovenijo znova okrepil vpliv toplega zraka, zato se bodo temperature znova povzpele nad 30 stopinj Celzija.