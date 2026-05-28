Prenovljen režim z zapornicami: na vrhu Vršiča to sezono ne bo mogoče parkirati

S 15. junijem na območju prelaza Vršič začenja veljati prenovljen prometni režim s sistemom zapornic. Zapornice bodo omogočale tranzitni promet in dostop do vzpostavljenih parkirišč znotraj območja zapore, vendar parkiranje na vrhu prelaza v letošnji sezoni še ne bo mogoče, saj dela še ne bodo končana, so sporočili pristojni.
Kot so v sporočilu za javnost zapisali na ministrstvu za infrastrukturo in Direkciji RS za infrastrukturo, bo sistem zapornic za vstop v območje omejenega prometa na Vršiču v prihajajoči sezoni deloval po prilagojenem protokolu.
Prehod skozi sistem zapornic na območje vršiške ceste bo brezplačen in časovno neomejen, zapornice pa bodo namenjene usmerjanju in obveščanju voznikov o vzpostavljenem režimu ter nadzoru vstopov in izstopov, so navedli. S tem bosta po njihovih besedah omogočena tranzitni promet in dostop do vzpostavljenih parkirišč znotraj območja zapore.
A parkiranje na vrhu prelaza v sezoni 2026 še ne bo omogočeno, saj parkirišča ne bodo pravočasno v celoti urejena.
»Zamik pri izvedbi del je nastal zaradi dveh ključnih dejavnikov, in sicer se je dolga zimska sezona tako rekoč neposredno prevesila v poletno obdobje, kar je izvajalcu onemogočilo zaključek gradnje parkirnih ureditev v predvidenem terminu, nadaljevanje gradbenih del na terenu pa močno ovira in omejuje vseskozi prisotno nedovoljeno parkiranje vozil na območju prelaza, kar povzroča dodatne zamude pri izvedbi,« so utemeljili pristojni.
Skladno s tem bo na območju zapornic, kjer se cesta razširi na dva pasova, desni pas, ki je sicer namenjen parkiranju na prelazu, letos trajno zaprt.
Zaradi razbremenitve gorskega prelaza bo v poletni sezoni, od 1. junija do 31. avgusta, organizirana brezplačna avtobusna linija, ki bo povezovala obe strani prelaza. Avtobusi bodo vozili dvosmerno z dveh glavnih izhodišč, Kranjske Gore in Bovca.
Ministrstvo in direkcija vse, ki želijo prelaz Vršič izkoristiti kot izhodišče za obisk gora ali krajši izlet, pozivata k odgovornemu ravnanju. Zavzemata se za to, da se vozila pustijo v dolini in se na prelaz odpravi z avtobusom, saj da bo tako omogočen hitrejši zaključek gradbenih del in zagotovljena večja prometna varnost, hkrati pa se na ta način prispeva k ohranitvi neokrnjene narave Triglavskega narodnega parka.
