Prenovljen režim z zapornicami: na vrhu Vršiča to sezono ne bo mogoče parkirati

S 15. junijem na območju prelaza Vršič začenja veljati prenovljen prometni režim s sistemom zapornic. Zapornice bodo omogočale tranzitni promet in dostop do vzpostavljenih parkirišč znotraj območja zapore, vendar parkiranje na vrhu prelaza v letošnji sezoni še ne bo mogoče, saj dela še ne bodo končana, so sporočili pristojni.

Kot so v sporočilu za javnost zapisali na ministrstvu za infrastrukturo in Direkciji RS za infrastrukturo, bo sistem zapornic za vstop v območje omejenega prometa na Vršiču v prihajajoči sezoni deloval po prilagojenem protokolu.

Prehod skozi sistem zapornic na območje vršiške ceste bo brezplačen in časovno neomejen, zapornice pa bodo namenjene usmerjanju in obveščanju voznikov o vzpostavljenem režimu ter nadzoru vstopov in izstopov, so navedli. S tem bosta po njihovih besedah omogočena tranzitni promet in dostop do vzpostavljenih parkirišč znotraj območja zapore.

A parkiranje na vrhu prelaza v sezoni 2026 še ne bo omogočeno, saj parkirišča ne bodo pravočasno v celoti urejena.

Zamik zaradi dolge zimske sezone

»Zamik pri izvedbi del je nastal zaradi dveh ključnih dejavnikov, in sicer se je dolga zimska sezona tako rekoč neposredno prevesila v poletno obdobje, kar je izvajalcu onemogočilo zaključek gradnje parkirnih ureditev v predvidenem terminu, nadaljevanje gradbenih del na terenu pa močno ovira in omejuje vseskozi prisotno nedovoljeno parkiranje vozil na območju prelaza, kar povzroča dodatne zamude pri izvedbi,« so utemeljili pristojni.

Skladno s tem bo na območju zapornic, kjer se cesta razširi na dva pasova, desni pas, ki je sicer namenjen parkiranju na prelazu, letos trajno zaprt.

Brezplačna avtobusna linija

Zaradi razbremenitve gorskega prelaza bo v poletni sezoni, od 1. junija do 31. avgusta, organizirana brezplačna avtobusna linija, ki bo povezovala obe strani prelaza. Avtobusi bodo vozili dvosmerno z dveh glavnih izhodišč, Kranjske Gore in Bovca.

Ministrstvo in direkcija vse, ki želijo prelaz Vršič izkoristiti kot izhodišče za obisk gora ali krajši izlet, pozivata k odgovornemu ravnanju. Zavzemata se za to, da se vozila pustijo v dolini in se na prelaz odpravi z avtobusom, saj da bo tako omogočen hitrejši zaključek gradbenih del in zagotovljena večja prometna varnost, hkrati pa se na ta način prispeva k ohranitvi neokrnjene narave Triglavskega narodnega parka.