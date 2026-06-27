Reditelj: Popoldne je na Vršiču res norišnica

Popoldne je na Vršiču »res norišnica«, opozarja eden od rediteljev, ki zadnje dni poskušajo krojiti promet na našem najvišjem cestnem prelazu, kjer novi prometni režim po manj kot dveh tednih delovanja že kaže svoje šibke točke. Tema ni pomembna le za izletnike in kolesarje, temveč tudi za prebivalce Bovškega, za katere je cesta prek Vršiča bistvena povezava, hkrati pa gre za preizkus, kako Slovenija obvladuje množični turizem v alpskem prostoru.

Članek na osnovi terenskega obiska razkriva, kako v praksi delujejo ločene zapornice za brezplačni tranzit in plačljivo parkiranje, zakaj kljub obljubam o »umirjanju prometa« nastajajo zastoji že dopoldne in kako nevarno je, ko se na ozki gorski cesti srečajo gradbišče, kolone avtodomov, kolesarji po sredini vozišča in turisti s telefoni v rokah. Zakaj je bager stal tri ure, kaj pomeni brezplačni avtobus in kaj, če julija kolone res sežejo več kilometrov daleč?