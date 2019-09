Vrsta dilem pri pokojninah in dvojnem statusu

Ljubljana – Koliko bodo pridobili posamezniki, ki bodo izpolnili pogoje za upokojitev, a bodo želeli delati še naprej, je eno najpomembnejših vprašanj, ki naj bi jih urejala popravljena pokojninska zakonodaja. Pri tem tako imenovanem dvojnem statusu se kreše največ različnih interesov, različni so pogledi na odstotek pokojnine, na to, od katere osnove bi se izračunavala, kaj z dodatkom za minulo delo, kaj s pridobljenimi napredovanji v javnem sektorju in ali naj ima delodajalec pri tem besedo.Na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) načrtujejo, da bi novelo zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ...